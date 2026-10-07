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Главная Новости дня Россия бьет по ГЭС и подстанциям: эксперт объяснил тактику

Россия бьет по ГЭС и подстанциям: эксперт объяснил тактику

Ua ru
7 октября 2026 10:41
Эксклюзив
Станислав Игнатьев рассказал подробности ночного удара по Украине 7 октября
Спасатель ГСЧС на месте приземления 7 октября. Фото: ГСЧС Украины

Во время ночной атаки на Киев 7 октября Россия пыталась обесточить Дарницкий район, нацелившись на мощную электроподстанцию «Киев-Укрэнерго». Однако вражеские ракеты попали в гаражи. По словам эксперта Станислава Игнатьева, энергообъект спасли современные бетонные конструкции, способные выдержать обычные удары. Кроме того, были атакованы другие объекты энергетики.

Об этом энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Подробности о тактике атаки России на Киев 7 октября

Российские войска во время ночной атаки на столицу пытались оставить без света часть Дарницкого района. Вражеские ракеты попали в гаражный кооператив, однако их настоящей целью была расположенная рядом мощная электроподстанция "Киев-Укрэнерго".

По словам специалиста, других значимых объектов в этом квартале нет, поэтому логика россиян была очевидна. Замысел врага сорвался благодаря прочности самой подстанции, построенной уже в годы независимой Украины.

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Здание имеет современную бетонную защиту, которая надежно скрывает трансформаторы и способна выдерживать прямые попадания.

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"Поэтому, даже если бы произошло прямое попадание, больших проблем бы не возникло, если бы враг не запустил туда противобункерные ракеты. Тогда могло бы произойти пробивание ограждающих конструкций. То есть и разрушение бетона или бетонных стен, скрывающих трансформаторы", — пояснил Игнатьев.

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Россия начала наносить удары по энергетике Украины накануне похолодания

Параллельно россияне атаковали Полтавскую область, где наибольший удар пришелся на Кременчуг. Там российская армия наносила удары по энергетической инфраструктуре вблизи Кременчугской гидроэлектростанции. Игнатьев пояснил, что россияне регулярно пытаются наносить удары по плотинам Днепровского каскада, однако эти попытки тщетны из-за специфики сооружений.

"Эти объекты строились в период холодной войны. И у них такой запас прочности, что они могут выдержать тактическое ядерное нападение", — отметил эксперт, комментируя уровень прочности гидроэлектростанций.

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Оценивая последствия очередных вражеских обстрелов, Игнатьев заверил, что в целом украинская энергетика выстояла, а нынешние вызовы не являются чем-то беспрецедентным.

"Ситуация не является сверхкритической, у нас были и более сложные ситуации с обстрелами наших объектов энергетики", — резюмировал специалист.

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Новини.LIVE сообщали, что утром 7 октября в Киеве спасатели и взрывотехники развернули операцию по обезвреживанию неразорвавшейся боевой части российской баллистической ракеты, которая упала в непосредственной близости от жилых домов в Дарницком районе.

Эта же ночная атака на Дарницу унесла жизни двух человек в гаражном кооперативе, где обломки разрушили боксы и подожгли машины. Еще двух человек спасателям удалось спасти из-под завалов.

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Массированный комбинированный удар затронул и другие регионы страны. В Прилуках Черниговской области российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, вызвав масштабные разрушения; экстренные службы расчищают обломки и пытаются освободить пострадавших жильцов. Одновременно враг атаковал Кременчуг в Полтавской области, где повреждения получили многоквартирные дома в жилом массиве, а также одно из предприятий района.

Аналитики Института изучения войны отметили, что в этом году Россия начала наносить удары по нашей энергетике значительно раньше, чем обычно. В Кремле пытаются скрыть свои провалы на фронте и заставить Украину сдаться. Только за последнюю неделю россияне запустили более 1900 беспилотников и тысячи авиабомб.

обстрелы ГЭС война в Украине энергетика подстанция
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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