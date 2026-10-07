Ракетний удар по Прилуках 7 жовтня: ракета влучила у п'ятиповерхівку

Завали будину в Прилуках. Фото: Національна поліція України

У Чернігівській області 7 жовтня війська Росії завдали ракетного удару по місту Прилуки, зруйнувавши багатоповерхівку. Зараз там працюють усі екстрені служби, які намагаються деблокувати людей з-під уламків пошкодженого п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Чернігівської області, передає Новини.LIVE.

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В Прилуках обвалився будинок після удару ракети

Рятувальні служби розгорнули оперативну роботу на місці зруйнованого житлового будинку в Чернігівській області. З-під уламків бетону та конструкцій екстрені бригади намагаються дістати людей, які опинилися під завалами внаслідок чергової збройної атаки російської армії.

Вибите скло у будівлі в Прилуках. Фото: Національна поліція України

Удар припав на один із мікрорайонів міста Прилуки 7 жовтня. Російські війська спрямували ракету безпосередньо у п'ятиповерхівку, завдавши будівлі критичних руйнувань.

Завали будинку. Фото: Національна поліція України

Зараз біля пошкодженої багатоповерхівки зосереджені всі необхідні служби, які безперервно продовжують пошук та деблокування місцевих мешканців.

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Обвал будинку. Фото: Національна поліція України

"Сьогодні близько 6-ї ранку цинічні варвари завдали низки ударів ракетами по місту Прилуки — зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство. Нині на місці події працюють всі екстрені служби, поліція, рятувальники та медики. Триває розбір завалів, в тому числі силами поліцейських", — передали в поліції.

Новини.LIVE повідомляли, що Прилуки опинялися під атаками впродовж останніхк кількох тижнів декілька разів.

Удень 8 вересня російські дрони атакували місцеве підприємство, спричинивши масштабне займання. Поранень зазнала жінка, яка в момент вибуху перебувала на зупинці громадського транспорту поблизу епіцентру влучання.

Уже за тиждень, 14 вересня, окупанти завдали по місту повторного подвійного удару баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Ворожі снаряди поцілили по складських приміщеннях аграрного комплексу. Унаслідок двох потужних вибухів загинули троє мирних жителів.