РФ атакувала торговий центр у Прилуках: що відомо

Пошкоджений торговельний центр. Фото: Поліція Чернігівської області/Facebook

Удень 8 вересня російські війська атакували безпілотниками підприємство у Прилуках Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа, попередньо постраждала місцева жителька. Вона перебувала на зупинці неподалік місця атаки. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Про це повідомила поліція Чернігівської області, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Прилуки

Внаслідок удару виникла пожежа та постраждала місцева жителька. Вона перебувала на зупинці неподалік місця атаки.

На місці російського удару працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

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Поліція закликала не наближатися до місця удару

Правоохоронці закликали громадян не наближатися до місця російської атаки через можливу загрозу повторного удару. Також мешканців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська за добу атакували Харків і вісім населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, серед них 17-річний хлопець, а також були пошкоджені житлові будинки, кафе, автозаправна станція, автомобілі та сільськогосподарська техніка.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 8 вересня російські війська атакували ринок "7 кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок удару були пошкоджені торговельні павільйони, а 58-річного охоронця госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пізніше стало відомо ще про двох постраждалих.