Россия атаковала торговый центр в Прилуках: что известно

Повреждённый торговый центр. Фото: Полиция Черниговской области/Facebook

Днём 8 сентября российские войска атаковали с помощью беспилотников предприятие в Прилуках Черниговской области. В результате удара возник пожар, по предварительным данным, пострадала местная жительница. Она находилась на остановке недалеко от места атаки. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки РФ на Прилуки

В результате удара возник пожар и пострадала местная жительница. Она находилась на остановке недалеко от места атаки.

На месте российского удара работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного удара российских войск по гражданской инфраструктуре.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Читайте также:

Полиция призвала не приближаться к месту удара

Правоохранители призвали граждан не приближаться к месту российского удара из-за возможной угрозы повторного удара. Также жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за сутки российские войска атаковали Харьков и восемь населенных пунктов области. В результате ударов пострадали четверо человек, среди них 17-летний парень, а также были повреждены жилые дома, кафе, автозаправочная станция, автомобили и сельскохозяйственная техника.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 8 сентября российские войска атаковали рынок "7 километр" в пригороде Одессы. В результате удара были повреждены торговые павильоны, а 58-летнего охранника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Позже стало известно еще о двух пострадавших.