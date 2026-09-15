Війська РФ вдарили по Прилуках і Корюківщині: жертви та руйнування

Рятувальники на місці атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Російська армія завдала у понеділок, 14 вересня, подвійного удару по місту Прилуки, використавши для атаки специфічні баражуючі боєприпаси, відомі як "Бандеролі". Ціллю ворога стали складські приміщення місцевого сільськогосподарського підприємства. Унаслідок двох потужних вибухів трагічно обірвалося життя трьох цивільних осіб, зокрема, двох чоловіків та однієї жінки.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала склади на Чернігівщині 14 вересня

Поранення різного ступеня тяжкості загалом отримали 15 людей. Наразі шестеро з них потребують стаціонарного лікування та перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах.

Атакований транспорт. Фото: ДСНС Чернігівщини

Ворожа атака також завдала суттєвих руйнувань міській інфраструктурі Прилук. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, адміністративні споруди, низку крамниць, а також автомобілі місцевих мешканців.

Наслідки ударів РФ. Фото: Нацполіція України

Паралельно з ударом по Прилуках, учора, 14 вересня, вдень окупанти здійснили атаку на населений пункт на території Корюківської громади. Цього разу російські військові застосували безпілотник типу FPV. Дрон поцілив у місцевий сільський будинок культури, завдавши будівлі серйозних пошкоджень.

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Руйнування від удару. Фото: Нацполіція України

Загалом протягом минулої доби офіційно зафіксовано 24 факти ворожих обстрілів. Зокрема 16 із 24 здійснених атак припали саме на удари FPV-дронами.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що під час ранкової атаки російських дронів на Київ у вівторок, 15 вересня, зафіксовано прильот по автозаправній станції в Голосіївському районі. Унаслідок удару постраждали щонайменше четверо людей, двоє потерпілих перебувають у важкому стані.

Одночасно Сили оборони завдали результативних ударів по об'єктах на території РФ. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко підтвердив ураження нафтопереробного заводу компанії "Роснафта" в Сизрані Самарської області, де спалахнули резервуари з паливом.