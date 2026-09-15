Войска РФ нанесли удар по Прилукам и Корюковскому району: жертвы и разрушения

Спасатели на месте нападения. Фото: Черниговская областная государственная администрация

В понедельник, 14 сентября, российская армия нанесла двойной удар по городу Прилуки, применив для атаки специальные баражирующие боеприпасы, известные как "Бандероли". Целью врага стали складские помещения местного сельскохозяйственного предприятия. В результате двух мощных взрывов трагически оборвалась жизнь трех гражданских лиц, в частности, двух мужчин и одной женщины.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия атаковала склады в Черниговской области 14 сентября

Ранения различной степени тяжести в общей сложности получили 15 человек. В настоящее время шестеро из них нуждаются в стационарном лечении и находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Подвергшийся нападению транспорт. Фото: ГСЧС Черниговской области

Вражеская атака также нанесла существенный ущерб городской инфраструктуре Прилук. Взрывной волной и осколками повреждены многоквартирные и частные жилые дома, административные здания, ряд магазинов, а также автомобили местных жителей.

Последствия ударов РФ. Фото: Нацполиция Украины

Параллельно с ударом по Прилукам вчера, 14 сентября, днем оккупанты совершили атаку на населенный пункт на территории Корюковской общины. На этот раз российские военные применили беспилотник типа FPV. Дрон поразил местный сельский дом культуры, нанеся зданию серьезные повреждения.

Читайте также:

Разрушения от удара. Фото: Нацполиция Украины

Всего за прошедшие сутки официально зафиксировано 24 случая вражеских обстрелов. В частности, 16 из 24 совершенных атак пришлись именно на удары FPV-дронами.

Новини.LIVE ранее сообщали, что во время утренней атаки российских дронов на Киев во вторник, 15 сентября, был зафиксирован удар по автозаправочной станции в Голосеевском районе. В результате удара пострадали по меньшей мере четверо человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Одновременно Силы обороны нанесли результативные удары по объектам на территории РФ. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода компании "Роснефть" в Сизране Самарской области, где загорелись резервуары с топливом.