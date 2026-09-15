Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака на склады в Прилуках: погибли двое мужчин и одна женщина

Атака на склады в Прилуках: погибли двое мужчин и одна женщина

Ua ru
15 сентября 2026 10:23
Войска РФ нанесли удар по Прилукам и Корюковскому району: жертвы и разрушения
Спасатели на месте нападения. Фото: Черниговская областная государственная администрация

В понедельник, 14 сентября, российская армия нанесла двойной удар по городу Прилуки, применив для атаки специальные баражирующие боеприпасы, известные как "Бандероли". Целью врага стали складские помещения местного сельскохозяйственного предприятия. В результате двух мощных взрывов трагически оборвалась жизнь трех гражданских лиц, в частности, двух мужчин и одной женщины.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия атаковала склады в Черниговской области 14 сентября

Ранения различной степени тяжести в общей сложности получили 15 человек. В настоящее время шестеро из них нуждаются в стационарном лечении и находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Чернігівська область обстріл
Подвергшийся нападению транспорт. Фото: ГСЧС Черниговской области

Вражеская атака также нанесла существенный ущерб городской инфраструктуре Прилук. Взрывной волной и осколками повреждены многоквартирные и частные жилые дома, административные здания, ряд магазинов, а также автомобили местных жителей.

Обстріли Чернігівської області
Последствия ударов РФ. Фото: Нацполиция Украины

Параллельно с ударом по Прилукам вчера, 14 сентября, днем оккупанты совершили атаку на населенный пункт на территории Корюковской общины. На этот раз российские военные применили беспилотник типа FPV. Дрон поразил местный сельский дом культуры, нанеся зданию серьезные повреждения.

Читайте также:
Атака Росії на Чернігівську область
Разрушения от удара. Фото: Нацполиция Украины

Всего за прошедшие сутки официально зафиксировано 24 случая вражеских обстрелов. В частности, 16 из 24 совершенных атак пришлись именно на удары FPV-дронами.

Новини.LIVE ранее сообщали, что во время утренней атаки российских дронов на Киев во вторник, 15 сентября, был зафиксирован удар по автозаправочной станции в Голосеевском районе. В результате удара пострадали по меньшей мере четверо человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Одновременно Силы обороны нанесли результативные удары по объектам на территории РФ. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода компании "Роснефть" в Сизране Самарской области, где загорелись резервуары с топливом.

смерть пожар Черниговская область обстрелы склад
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации