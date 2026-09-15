Удар по Сизранському НПЗ та авіазаводу в Таганрозі: наслідки атаки

Зарево від пожежі на НПЗ у Сизрані. Фото: соцмережі

Лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко підтвердив удар по нафтопереробному заводу "Роснафти" в Сизрані Самарської області Росії, де спалахнули резервуари 15 вересня. Тим часом у Таганрозі під ракетну атаку, за даними OSINT-аналітиків, міг потрапити військовий авіазавод імені Берієва.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на заяву Андрія Коваленка.

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В Росії горить НПЗ та авіазавод

Лейтенант Андрій Коваленко повідомив про успішний приліт по російському об'єкту. Ціллю став НПЗ, який належить компанії "Роснафта". Після удару на території промислової зони спалахнули резервуари, заповнені нафтопродуктами.

Водночас губернатор Самарської області у своєму звіті обмежився розмитим формулюванням, заявивши лише про пошкодження неназваного промислового підприємства в регіоні.

Паралельно неспокійно було в Таганрозі, який також зазнав ракетної атаки. Аналітики з відкритих джерел припускають, що ракети могли поцілити у Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва.

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Дим на заводі у Таганрозі. Фото: соцмережі

На цьому підприємстві Росія проводить ремонт та модернізацію своїх військових літаків. Однак місцева влада проігнорувала інформацію щодо можливого ураження військового об'єкта.

Заява Юрія Слюсара. Фото: скриншот

Губернатор Юрій Слюсар підтвердив лише факт ракетного удару, проте заявив, що в місті пошкоджено виключно кілька приватних будинків, учбовий заклад, магазини, склади для сільгосппоттреб, склад маркетплейса OZON. При цьому він уникнув будь-яких коментарів стосовно стану авіазаводу.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 14 вересня дрони успішно пробили захист на півдні РФ. Вибухи гриміли по всьому Краснодарському краю, а в Дагомисі під роздачу потрапив комплекс С-400. Гучно було і в Ростові також влучні прильоти зафіксували по окупаційних базах у Донецьку та Бердянську.

Цьому передувала не менш точна атака дронами СБУ під Таганрогом у ніч на 12 вересня. Там точковими ударами накрили базу безпілотної авіації ворога, вщент рознісши цехи збірки FPV-дронів разом зі складами готової продукції.