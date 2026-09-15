Удар по Сизранскому НПЗ и авиазаводу в Таганроге: последствия атаки

Огонь от пожара на НПЗ в Сизране. Фото: соцсети

Лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко подтвердил нанесение удара по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Сизране Самарской области России, где 15 сентября загорелись резервуары. Между тем в Таганроге под ракетный удар, по данным OSINT-аналитиков, мог попасть военный авиазавод имени Бериева.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Коваленко.

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В России горит НПЗ и авиазавод

Лейтенант Андрей Коваленко сообщил об успешном ударе по российскому объекту. Целью стал НПЗ, принадлежащий компании "Роснефть". После удара на территории промышленной зоны загорелись резервуары, заполненные нефтепродуктами.

В то же время губернатор Самарской области в своём отчёте ограничился расплывчатой формулировкой, заявив лишь о повреждении неназванного промышленного предприятия в регионе.

Параллельно неспокойно было в Таганроге, который также подвергся ракетной атаке. Аналитики, опираясь на открытые источники, предполагают, что ракеты могли поразить Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

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Дым на заводе в Таганроге. Фото: соцсети

На этом предприятии Россия проводит ремонт и модернизацию своих военных самолетов. Однако местные власти проигнорировали информацию о возможном поражении военного объекта.

Заявление Юрия Слюсаря. Фото: скриншот

Губернатор Юрий Слюсар подтвердил лишь факт ракетного удара, однако заявил, что в городе повреждены исключительно несколько частных домов, учебное заведение, магазины, склады сельхозпотреб, склад маркетплейса OZON. При этом он воздержался от каких-либо комментариев относительно состояния авиазавода.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 сентября дроны успешно пробили оборону на юге РФ. Взрывы гремели по всему Краснодарскому краю, а в Дагомисе под обстрел попал комплекс С-400. Громко было и в Ростове, а также были зафиксированы точные попадания по оккупационным базам в Донецке и Бердянске.

Этому предшествовала не менее точная атака дронами СБУ под Таганрогом в ночь на 12 сентября. Там точечными ударами накрыли базу беспилотной авиации врага, полностью разнеся цеха по сборке FPV-дронов вместе со складами готовой продукции.