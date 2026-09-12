СБУ вдарила по виробництву FPV-дронів і складах БпЛА під Таганрогом

Вибух у Таганрозі. Фото: t.me/exilenova_plus

Служба безпеки України у ніч проти 12 вересня уразила виробництво FPV-дронів та склади безпілотників під Таганрогом у Росії. Крім того, під ударами були зенітний ракетно-гарматний комплекс, радіолокаційна станція та інші обʼєкти.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

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Удари СБУ по російських обʼєктах

СБУ провела операцію в районі Таганрога, під час якої уразила декілька важливих обʼєктів військового призначення Росії. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" успішно відпрацювали по:

двох складах зберігання БпЛА;

об’єкту виробництва FPV-дронів;

зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С2";

резервуару із пально-мастильними матеріалами;

РЛС П-18 "Терек".

Внаслідок ударів на всіх обʼєктах стали пожежі.

"Знищення виробничих і складських потужностей БпЛА та FPV-дронів зменшує можливості російських військ використовувати їх проти України. Це пряма відповідь на масовані атаки Росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави", — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 11 вересня українські воїни завдали далекобійних ударів по обʼєктах російських окупантів. Зокрема, було уражено обʼєкт нафтової промисловості.

Крім того, нещодавно Сили оборони України атакували вісім обʼєктів російської військової та логістичної інфраструктури. Серед уражених цілей є НПЗ, порт та інші.