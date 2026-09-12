СБУ нанесла удар по производству FPV-дронов и складам БпЛА под Таганрогом

СБУ нанесла удар по производству FPV-дронов и складам БпЛА в России
Служба безопасности Украины в ночь на 12 сентября нанесла удар по предприятию по производству FPV-дронов и складам беспилотников под Таганрогом в России. Кроме того, под ударами оказались зенитный ракетно-пушечный комплекс, радиолокационная станция и другие объекты.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.
Удары СБУ по российским объектам
СБУ провела операцию в районе Таганрога, в ходе которой нанесла удары по нескольким важным объектам военного назначения России. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" успешно поразили:
- двум складам хранения БпЛА;
- объекту по производству FPV-дронов;
- зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С2";
- резервуару с горюче-смазочными материалами;
- РЛС П-18 "Терек".
В результате ударов на всех объектах возникли пожары.
"Уничтожение производственных и складских мощностей БпЛА и FPV-дронов ограничивает возможности российских войск использовать их против Украины. Это прямой ответ на массированные атаки России, в ходе которых враг запускает ударные дроны для террора и ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 11 сентября украинские военные нанесли дальнобойные удары по объектам российских оккупантов. В частности, был поражен объект нефтяной промышленности.
Кроме того, недавно Силы обороны Украины атаковали восемь объектов российской военной и логистической инфраструктуры. Среди пораженных целей — НПЗ, порт и другие объекты.