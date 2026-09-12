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Главная Новости дня СБУ нанесла удар по производству FPV-дронов и складам БпЛА в России

СБУ нанесла удар по производству FPV-дронов и складам БпЛА в России

Ua ru
12 сентября 2026 17:05
СБУ нанесла удар по производству FPV-дронов и складам БпЛА под Таганрогом
Взрыв в Таганроге. Фото: t.me/exilenova_plus

Служба безопасности Украины в ночь на 12 сентября нанесла удар по предприятию по производству FPV-дронов и складам беспилотников под Таганрогом в России. Кроме того, под ударами оказались зенитный ракетно-пушечный комплекс, радиолокационная станция и другие объекты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Удары СБУ по российским объектам

СБУ провела операцию в районе Таганрога, в ходе которой нанесла удары по нескольким важным объектам военного назначения России. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" успешно поразили:

  • двум складам хранения БпЛА;
  • объекту по производству FPV-дронов;
  • зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С2";
  • резервуару с горюче-смазочными материалами;
  • РЛС П-18 "Терек".

В результате ударов на всех объектах возникли пожары.

"Уничтожение производственных и складских мощностей БпЛА и FPV-дронов ограничивает возможности российских войск использовать их против Украины. Это прямой ответ на массированные атаки России, в ходе которых враг запускает ударные дроны для террора и ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 11 сентября украинские военные нанесли дальнобойные удары по объектам российских оккупантов. В частности, был поражен объект нефтяной промышленности.

Кроме того, недавно Силы обороны Украины атаковали восемь объектов российской военной и логистической инфраструктуры. Среди пораженных целей — НПЗ, порт и другие объекты.

СБУ война Украина дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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