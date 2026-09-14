Вибухи у Сочі та Дагомисі: OSINT заявляє про ураження комплексу С-400

Пожежа та задимлення в Сочі. Фото: соцмережі

У ніч на 14 вересня безпілотники атакували в Росії Краснодарський край, де вибухало в Сочі, а в Дагомисі, за даними OSINT, уражено комплекс С-400. Працювала ППО і в Ростові. Водночас вибухи пролунали й в окупованих росіянами Донецьку та Бердянську.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на росЗМІ.

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В Росії пролунали гучні вибухи

Краснодарський край опинився під масованим нальотом дронів. Гучні звуки вибухів лунали безпосередньо в Сочі та прилеглих районах упродовж усієї ночі. Згідно з повідомленнями низки OSINT-каналів, під час атаки у сочинському мікрорайоні Дагомис було уражено російський зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони С-400.

Горить корабель в морі. Фото: соцмережі

Окрім чорноморського узбережжя, серія вибухів прогриміла в Ростові-на-Дону, де працювали засоби ППО, щоб відбити атаку.

Водночас численні вибухи струсонули тимчасово окуповані території України. За інформацією представників руху спротиву "Атеш", у загарбаному Донецьку пролунало щонайменше шість потужних вибухів. Крім того, три результативні удари зафіксовано в окупованому Бердянську Запорізької області, після чого в місті повністю зникло електропостачання.

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Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 12 вересня Служба безпеки України атакувала військові об'єкти в районі Таганрога в Росії. Удари припали на виробництво FPV-дронів, склади готових безпілотників, зенітний комплекс, радіолокаційну станцію та супутню інфраструктуру ворога.

Водночас обговорюється можливість "енергетичного перемир'я" між Україною та РФ щодо взаємного припинення ударів по енергосистемі. Попри це, Володимир Зеленський наголосив, що Москва вже готує нову серію зимових атак проти українських енергооб'єктів, тому в разі ударів Київ завдаватиме симетричних відповідей.