Взрывы в Сочи и Дагомисе: OSINT сообщает о поражении комплекса С-400

Пожар и задымление в Сочи. Фото: соцсети

В ночь на 14 сентября беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю в России, где произошли взрывы в Сочи, а в Дагомисе, по данным OSINT, был поражен комплекс С-400. Системы ПВО сработали и в Ростове. В то же время взрывы прогремели и в оккупированных россиянами Донецке и Бердянске.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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В России раздались громкие взрывы

Краснодарский край оказался под массированным налетом дронов. Громкие звуки взрывов раздавались непосредственно в Сочи и прилегающих районах в течение всей ночи. Согласно сообщениям ряда OSINT-каналов, во время атаки в сочинском микрорайоне Дагомыс был поражён российский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны С-400.

Горит корабль в море. Фото: соцсети

Помимо черноморского побережья, серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, где работали средства ПВО, чтобы отразить атаку.

В то же время многочисленные взрывы потрясли временно оккупированные территории Украины. По информации представителей движения сопротивления "АТЕШ" в оккупированном Донецке прозвучало как минимум шесть мощных взрывов. Кроме того, три точных удара зафиксированы в оккупированном Бердянске Запорожской области, после чего в городе полностью отключилось электроснабжение.

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 12 сентября Служба безопасности Украины атаковала военные объекты в районе Таганрога в России. Удары пришлись на производство FPV-дронов, склады готовых беспилотников, зенитный комплекс, радиолокационную станцию и сопутствующую инфраструктуру противника.

В то же время обсуждается возможность «энергетического перемирия» между Украиной и РФ относительно взаимного прекращения ударов по энергосистеме. Несмотря на это, Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва уже готовит новую серию зимних атак против украинских энергообъектов, поэтому в случае ударов Киев будет наносить симметричные ответные удары.