Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Взрывы в Сочи и Ростове: дроны атаковали юг России

Взрывы в Сочи и Ростове: дроны атаковали юг России

Ua ru
14 сентября 2026 08:01
Взрывы в Сочи и Дагомисе: OSINT сообщает о поражении комплекса С-400
Пожар и задымление в Сочи. Фото: соцсети

В ночь на 14 сентября беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю в России, где произошли взрывы в Сочи, а в Дагомисе, по данным OSINT, был поражен комплекс С-400. Системы ПВО сработали и в Ростове. В то же время взрывы прогремели и в оккупированных россиянами Донецке и Бердянске.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

В России раздались громкие взрывы

Краснодарский край оказался под массированным налетом дронов. Громкие звуки взрывов раздавались непосредственно в Сочи и прилегающих районах в течение всей ночи. Согласно сообщениям ряда OSINT-каналов, во время атаки в сочинском микрорайоне Дагомыс был поражён российский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны С-400.

null
Горит корабль в море. Фото: соцсети

Помимо черноморского побережья, серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, где работали средства ПВО, чтобы отразить атаку.

В то же время многочисленные взрывы потрясли временно оккупированные территории Украины. По информации представителей движения сопротивления "АТЕШ" в оккупированном Донецке прозвучало как минимум шесть мощных взрывов. Кроме того, три точных удара зафиксированы в оккупированном Бердянске Запорожской области, после чего в городе полностью отключилось электроснабжение.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 12 сентября Служба безопасности Украины атаковала военные объекты в районе Таганрога в России. Удары пришлись на производство FPV-дронов, склады готовых беспилотников, зенитный комплекс, радиолокационную станцию и сопутствующую инфраструктуру противника.

В то же время обсуждается возможность «энергетического перемирия» между Украиной и РФ относительно взаимного прекращения ударов по энергосистеме. Несмотря на это, Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва уже готовит новую серию зимних атак против украинских энергообъектов, поэтому в случае ударов Киев будет наносить симметричные ответные удары.

пожар взрыв дроны Россия Сочи
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации