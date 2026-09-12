Чи битиме РФ по енергетиці взимку: відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна та Росія можуть домовитися про "енергетичне перемир’я", щоб сторони не атакували енергетичну інфраструктуру одна одної. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Росія вже готується до нової кампанії ударів по українській енергосистемі взимку. У такому випадку, Київ готовий відповідати на такі атаки.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росія готує нові удари по енергосистемі: Зеленський закликав до перемир’я

За словами глави держави, Росія готується завдавати ударів по українській енергетиці в опалювальний сезон. Українська сторона, своєю чергою, розуміє характер можливої кампанії РФ та готується до неї.

"Росія готується бити по нашій енергетиці взимку", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не залишить такі атаки без відповіді.

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"Якщо вони будуть робити блекаути, ми будемо достойно відповідати", — сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна готова розглядати дипломатичний варіант, який дозволив би не допускати ударів по енергетичних об’єктах.

"Ми говоримо про енергетичне перемир’я", — заявив президент.

За його словами, суть такої домовленості полягає у взаємному припиненні ударів по енергетиці: Росія не атакує українські енергетичні об’єкти, а Україна не завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що така домовленість могла б дати можливість пройти зимовий період без масштабних атак на енергосистеми. Водночас він підкреслив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, якщо Росія відмовиться від такого формату.

Як писали Новини.LIVE, Росія вже готується до нових ударів по енергетичній інфраструктурі України під час майбутнього опалювального сезону. За даними української сторони, РФ може повторити торішню тактику масованих атак на енергосистему.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні цієї зими не планують запроваджувати графіки обмеження теплопостачання. Експерт Геннадій Харченко заявив, що навіть у разі складної ситуації з енергосистемою централізоване тепло подаватимуть без погодинних графіків. За його словами, основне завдання — забезпечити стабільне опалення будинків упродовж холодного періоду.