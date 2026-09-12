Будет ли РФ наносить удары по энергетике зимой: ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина и Россия могут договориться об "энергетическом перемирии", чтобы стороны не наносили удары по энергетической инфраструктуре друг друга. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Россия уже готовится к новой кампании ударов по украинской энергосистеме зимой. В таком случае Киев готов отвечать на такие атаки.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россия готовит новые удары по энергосистеме: Зеленский призвал к перемирию

По словам главы государства, Россия готовится наносить удары по украинской энергетике в отопительный сезон. Украинская сторона, в свою очередь, понимает характер возможной кампании РФ и готовится к ней.

"Россия готовится наносить удары по нашей энергетике зимой", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не оставит такие атаки без ответа.

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"Если они будут устраивать блэкауты, мы будем достойно отвечать", — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть дипломатический вариант, который позволил бы не допускать ударов по энергетическим объектам.

"Мы говорим об энергетическом перемирии", — заявил президент.

По его словам, суть такой договоренности заключается во взаимном прекращении ударов по энергетике: Россия не атакует украинские энергетические объекты, а Украина не наносит ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Зеленский отметил, что такая договоренность могла бы дать возможность пережить зимний период без масштабных атак на энергосистемы. В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию событий, если Россия откажется от такого формата.

Как писали Новини.LIVE, Россия уже готовится к новым ударам по энергетической инфраструктуре Украины в ходе предстоящего отопительного сезона. По данным украинской стороны, РФ может повторить прошлогоднюю тактику массированных атак на энергосистему.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине этой зимой не планируют вводить графики ограничения теплоснабжения. Эксперт Геннадий Харченко заявил, что даже в случае сложной ситуации с энергосистемой централизованное тепло будут подавать без почасовых графиков. По его словам, основная задача — обеспечить стабильное отопление домов в течение холодного периода.