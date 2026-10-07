Графіки відключень світла 7 жовтня: заява Міненерго та ситуація в областях

Енергетик ремонтує пошкоджений атакою РФ енергооб'єкт. Фото: ДТЕК

У середу, 7 жовтня, у низці областей України запровадили погодинні графіки вимкнення світла від 0,5 до 1,5 черги та ліміти для бізнесу. Через російські обстріли об'єктів енергетики наразі знеструмлено споживачів у п'яти областях. В разі ускладнень можливі аварійні відключення.

Про це повідомив заступник голови Міненерго Артем Некрасов, цитує Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла в Україні 7 жовтня

Упродовж середи, 7 жовтня, в окремих регіонах України вимушено діють заходи регулювання споживання електроенергії. Для промислових підприємств і представників бізнесу запроваджено спеціальні графіки обмеження потужності. Водночас для решти споживачів застосовуються погодинні відключення світла, обсяг яких варіюється від 0,5 до 1,5 черги.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо поточної ситуації в енергосистемі застеріг, що в разі погіршення оперативних обставин у конкретних областях можуть невідкладно ввести в дію аварійні відключення.

Щоб дізнатися точний графік відключення світла на сьогодні, українці можуть звернутися до місцевих обленерго чи оператора систем розподілу, які обслуговують їхній населений пункт.

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Що відомо про російські атаки та наслідки для енергетики

Чергові бойові дії та російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури завдали шкоди мережам у кількох частинах країни. Внаслідок ворожих атак перебої з живленням фіксуються одразу в п'яти регіонах.

Зараз тимчасово знеструмлено споживачів у Вінницькій, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. Енергетичні служби уже ведуть ремонтні заходи на пошкоджених ділянках усюди, де це дозволяє поточний рівень безпеки.

Через це фахівці закликають відмовитися від одночасного користування енергоємних електроприладів у моменти пікового попиту. Ощадливе користування приладами значно зменшує навантаження на вціліле обладнання та безпосередньо впливає на скорочення тривалості вимушених обмежень електрики.

Новини.LIVE інформували, що за оцінками ISW, Росія аномально рано почала нову хвилю атак на енергетику ще наприкінці вересня. Кремль поспішає розбити нашу енергосистему до того, як Сили оборони поставлять на чергування нові засоби протидії російській балістиці та реактивним дронам.

У ніч проти 7 жовтня окупанти намагалися знеструмити Дарницький район столиці та били по великій підстанції "Київ-Укренерго". Проте ракети рознесли гаражі, а саму підстанцію врятували міцні бетонні укриття, хоча ворог цілив і по інших енергетичних об'єктах.

На тлі цих атак Україна отримала фінансову підтримку для енергосистеми. Кліматичні інвестиційні фонди виділили 116,2 мільйона доларів. Гроші підуть на будівництво нових електроліній за кордон, розвиток "зеленої" генерації та встановлення великих промислових акумуляторів для накопичення енергії.