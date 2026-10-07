Графики отключений электроэнергии 7 октября: заявление Минэнерго и ситуация в областях

Энергетик ремонтирует энергообъект, поврежденный в результате атаки РФ. Фото: ДТЭК

В среду, 7 октября, в ряде областей Украины ввели почасовые графики отключения света от 0,5 до 1,5 очереди и лимиты для бизнеса. Из-за российских обстрелов объектов энергетики в настоящее время обесточены потребители в пяти областях. В случае осложнений возможны аварийные отключения.

Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго Артем Некрасов, цитирует Новини.LIVE.

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Графики отключения света в Украине 7 октября

В течение среды, 7 октября, в отдельных регионах Украины введены меры по регулированию потребления электроэнергии. Для промышленных предприятий и представителей бизнеса введены специальные графики ограничения мощности. В то же время для остальных потребителей применяются почасовые отключения света, объем которых варьируется от 0,5 до 1,5 очереди.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по текущей ситуации в энергосистеме предупредил, что в случае ухудшения оперативной обстановки в конкретных областях могут быть незамедлительно введены аварийные отключения.

Чтобы узнать точный график отключения света на сегодня, украинцы могут обратиться в местные облэнерго или к оператору систем распределения, обслуживающему их населенный пункт.

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Очередные боевые действия и российские удары по объектам энергетической инфраструктуры нанесли ущерб сетям в нескольких частях страны. В результате вражеских атак перебои с электроснабжением фиксируются сразу в пяти регионах.

В настоящее время временно отключены от электроснабжения потребители в Винницкой, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях . Энергетические службы уже проводят ремонтные работы на поврежденных участках везде, где это позволяет текущий уровень безопасности.

В связи с этим специалисты призывают воздерживаться от одновременного использования энергоемких электроприборов в моменты пикового спроса. Экономное использование приборов значительно снижает нагрузку на уцелевшее оборудование и напрямую влияет на сокращение продолжительности вынужденных ограничений электроснабжения.

Новини.LIVE сообщали, что, по оценкам ISW, Россия аномально рано начала новую волну атак на энергетику еще в конце сентября. Кремль спешит разрушить нашу энергосистему до того, как Силы обороны введут в строй новые средства противодействия российской баллистике и реактивным дронам.

В ночь на 7 октября оккупанты пытались обесточить Дарницкий район столицы и наносили удары по крупной подстанции «Киев-Укрэнерго». Однако ракеты разнесли гаражи, а саму подстанцию спасли прочные бетонные укрытия, хотя враг целился и по другим энергетическим объектам.

На фоне этих атак Украина получила финансовую поддержку для энергосистемы. Климатические инвестиционные фонды выделили 116,2 миллиона долларов. Деньги пойдут на строительство новых электролиний за рубеж, развитие «зеленой» генерации и установку крупных промышленных аккумуляторов для накопления энергии.