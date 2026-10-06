CIF схвалили для України інвестиції на 116,2 млн доларів

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 мільйона доларів. Проєкт реалізували в межах програми "Інтеграція відновлюваних джерел енергії", спрямованої на розвиток транскордонних енергетичних з’єднань, збільшення потужностей ВДЕ та впровадження систем накопичення енергії.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах у вівторок, 6 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Програма відновлюваних джерел енергії

Шмигаль зауважив, що це сприятиме швидшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі та прискорить трансформацію енергетичного сектору України.

"Цінуємо підтримку партнерів зі Світового банку у процесі підготовки Інвестиційного плану, а також Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку за відповідну координацію", — зазначив він.

Затверджена програма буде реалізовуватися за двома напрямами:

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Модернізація та посилення захисту п'яти ключових високовольтних підстанцій;

Оновлення IT-інфраструктури, телекомунікацій та операційних систем "Укренерго", а також супровід інженерних робіт.

Приватний (опрацьовується IFC та ЄБРР):

Стимулювання приватних інвестицій у розміщення автономних систем накопичення енергії загальною ємністю 610 МВт;

Проєкти відновлюваної генерації у поєднанні з накопиченням, а також інші розподілені енергетичні рішення.

"Реалізація таких проєктів сприятиме підвищенню стійкості української енергосистеми, яка щодня зазнає цілеспрямованих атак з боку РФ. Вдячний Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації, ЄБРР та CIF за підтримку та нашу тісну співпрацю", — додав міністр енергетики.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України Володимира Зеленського, секретар РНБО Ігор Клименко очолив Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Документ набирає чинності від дня його офіційного опублікування.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни повідомляли, що Росія скоригувала тактику ведення війни та раніше, ніж у попередні роки, почала масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Російський диктатор Володимир Путін хоче знеструмити Україну до зими.