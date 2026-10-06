Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шмигаль: CIF схвалив план для енергетики України на 116,2 млн доларів

Шмигаль: CIF схвалив план для енергетики України на 116,2 млн доларів

Ua ru
6 жовтня 2026 11:46
CIF схвалили для України інвестиції на 116,2 млн доларів
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 мільйона доларів. Проєкт реалізували в межах програми "Інтеграція відновлюваних джерел енергії", спрямованої на розвиток транскордонних енергетичних з’єднань, збільшення потужностей ВДЕ та впровадження систем накопичення енергії.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах у вівторок, 6 жовтня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Програма відновлюваних джерел енергії

Шмигаль зауважив, що це сприятиме швидшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі та прискорить трансформацію енергетичного сектору України.

"Цінуємо підтримку партнерів зі Світового банку у процесі підготовки Інвестиційного плану, а також Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку за відповідну координацію", — зазначив він.

Затверджена програма буде реалізовуватися за двома напрямами:

Читайте також:

Державний (200 млн доларів спільно зі Світовим банком та НЕК "Укренерго"): 

  • Будівництво нового міждержавного інтерконектора 400 кВ Чернівці–Сучава. Обʼєкт інфраструктури забезпечить додаткову пропускну спроможність у 880 МВт у напрямку України та 445 МВт у бік європейської енергомережі;
  • Модернізація та посилення захисту п'яти ключових високовольтних підстанцій;
  • Оновлення IT-інфраструктури, телекомунікацій та операційних систем "Укренерго", а також супровід інженерних робіт.

Приватний (опрацьовується IFC та ЄБРР):

  • Стимулювання приватних інвестицій у розміщення автономних систем накопичення енергії загальною ємністю 610 МВт;
  • Проєкти відновлюваної генерації у поєднанні з накопиченням, а також інші розподілені енергетичні рішення.

"Реалізація таких проєктів сприятиме підвищенню стійкості української енергосистеми, яка щодня зазнає цілеспрямованих атак з боку РФ. Вдячний Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації, ЄБРР та CIF за підтримку та нашу тісну співпрацю", — додав міністр енергетики.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України Володимира Зеленського, секретар РНБО Ігор Клименко очолив Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Документ набирає чинності від дня його офіційного опублікування.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни повідомляли, що Росія скоригувала тактику ведення війни та раніше, ніж у попередні роки, почала масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Російський диктатор Володимир Путін хоче знеструмити Україну до зими.

Денис Шмигаль інвестиції Україна енергосистема енергетика
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації