Зеленський призначив Клименка головою Ради з питань енергобезпеки

Ігор Клименко. Фото t.me/KlymenkoUA_Official

Раду експертів з питань енергетичної безпеки очолив секретар РНБО Ігор Клименко. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Документ оновлює рішення 2020 року щодо керівництва цього органу та набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний указ президента.

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Зеленський дав нову посаду Ігорю Клименко

Рада експертів з питань енергетичної безпеки отримала нового керівника. Президент Володимир Зеленський поклав обов'язки очільника цього напрямку на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка. Відповідний указ № 1028/2026 глава держави підписав 5 жовтня 2026 року.

Указ Президента України. Фото: скриншот

Чим займається Рада експертів з питань енергетичної безпеки

Рада експертів діє безпосередньо як консультативний орган при РНБО та відіграє ключову роль у формуванні стратегічних кроків держави в енергетичній галузі. Фахівці структури аналізують стан енергосистеми, перевіряють ефективність урядових рішень і готують конкретні пропозиції для засідань Радбезу.

До сфери компетенції експертної ради входять питання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу, зокрема впровадження заходів з енергозбереження, перехід на використання альтернативних видів палива та розбудова джерел відновлюваної енергії.

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Новини.LIVE інформували, що Ігор Клименко був неодноразово перепризначений на нові посади. Лише за останні кілька місяців він уже змінив три посади. У липні Ігор Клименко підбив підсумки понад трьох років на посаді глави МВС, подякувавши команді за роботу під час повномасштабного вторгнення.

У липні Ігоря Клименка розглядали, як потенційного очільника Міністерства оборони України після звільнення Михайла Федорова. Цю інформацію тоді повідомив Володимир Зеленський. Згодом було прийняте рішення дати посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігорю Клименко.

Нещодавно, 15 вересня, сталися чергові кадрові зміни, бо президент призначив Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ глава держави підписав 15 вересня, закріпивши цим рішенням оновлену структуру керівництва центром.