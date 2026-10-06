Зеленский назначил Клименко председателем Совета по вопросам энергобезопасности

Игорь Клименко. Фото t.me/KlymenkoUA_Official

Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности возглавил секретарь СНБО Игорь Клименко. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ обновляет решение 2020 года о руководстве этим органом и вступает в силу с момента официального обнародования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий указ президента.

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Зеленский назначил Игоря Клименко на новую должность

Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности получил нового руководителя. Президент Владимир Зеленский возложил обязанности главы этого направления на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко. Соответствующий указ № 1028/2026 глава государства подписал 5 октября 2026 года.

Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Чем занимается Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности

Совет экспертов действует непосредственно как консультативный орган при СНБО и играет ключевую роль в формировании стратегических шагов государства в энергетической отрасли. Специалисты структуры анализируют состояние энергосистемы, проверяют эффективность правительственных решений и готовят конкретные предложения для заседаний Совбеза.

В сферу компетенции экспертного совета входят вопросы устойчивого развития топливно-энергетического комплекса, в частности внедрение мер по энергосбережению, переход на использование альтернативных видов топлива и развитие источников возобновляемой энергии.

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Новини.LIVE сообщали, что Игорь Клименко неоднократно переназначался на новые должности. Только за последние несколько месяцев он уже сменил три должности. В июле Игорь Клименко подвёл итоги более чем трёх лет на посту главы МВД, поблагодарив команду за работу во время полномасштабного вторжения.

В июле Игоря Клименко рассматривали в качестве потенциального главы Министерства обороны Украины после увольнения Михаила Федорова. Эту информацию тогда сообщил Владимир Зеленский. Впоследствии было принято решение назначить Игоря Клименко на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Недавно, 15 сентября, произошли очередные кадровые изменения: президент назначил Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ глава государства подписал 15 сентября, закрепив этим решением обновленную структуру руководства центром.