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Головна Новини дня Ігор Клименко подякував команді МВС за роботу та назвав головні досягнення за три роки

Ігор Клименко подякував команді МВС за роботу та назвав головні досягнення за три роки

Ua
Дата публікації: 17 липня 2026 01:48
Ігор Клименко підбив підсумки роботи в МВС
Ігор Клименко. Фото: МВС України

Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував усій команді МВС за понад три роки спільної роботи в умовах повномасштабної війни. За цей час відомство не лише долало щоденні безпекові виклики та ліквідовувало наслідки російських обстрілів, а й запустило десятки важливих цифрових і соціальних проєктів. Ексміністр наголосив, що головною метою кожної зміни було прагнення зробити Україну сильнішою та безпечнішою.

Про це з посиланням на колишнього голову МВС України Ігоря Клименка передає Новини.LIVE.

Головні досягнення МВС та боротьба з корупцією

Серед ключових досягнень своєї команди Клименко назвав посилення бойової спроможності Національної гвардії, створення корпусів "Азов" і "Хартія", а також запуск Служби 112 та Єдиного реєстру зброї. Крім того, МВС реалізувало проєкт "Безбар’єрні автошколи", відкрило ліцеї для дітей захисників і розпочало формування безпечного середовища в школах.

Ексголова МВС підкреслив, що цифровізація держпослуг допомогла значно зменшити корупційні ризики у сервісних центрах та закупівлях. Також у міністерстві оновили управлінський склад, залучивши до керівництва людей із бойовим досвідом, та змінили підходи до реабілітації поранених бійців.

Клименко подякував рятувальникам, гвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які щодня працюють у найнебезпечніших точках.

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"Дякую кожній і кожному, кому, озираючись назад, ніколи не буде соромно за свою роботу. Саме за цим принципом я працював і продовжуватиму працювати заради України", — підсумував він.

МВС звільнення Ігор Клименко
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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