Игорь Клименко подвел итоги работы в МВД

Игорь Клименко. Фото: МВД Украины

Бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поблагодарил всю команду МВД за более чем три года совместной работы в условиях полномасштабной войны. За это время ведомство не только преодолевало ежедневные вызовы в сфере безопасности и ликвидировало последствия российских обстрелов, но и запустило десятки важных цифровых и социальных проектов. Экс-министр подчеркнул, что главной целью каждой смены было стремление сделать Украину сильнее и безопаснее.

Об этом со ссылкой на бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко сообщает Новини.LIVE.

Главные достижения МВД и борьба с коррупцией

Среди ключевых достижений своей команды Клименко назвал укрепление боеспособности Национальной гвардии, создание корпусов "Азов" и "Хартия", а также запуск Службы 112 и Единого реестра оружия. Кроме того, МВД реализовало проект "Безбарьерные автошколы", открыло лицеи для детей защитников и приступило к формированию безопасной среды в школах.

Экс-глава МВД подчеркнул, что цифровизация госуслуг помогла значительно снизить коррупционные риски в сервисных центрах и при закупках. Также в министерстве обновили управленческий состав, привлекая к руководству людей с боевым опытом, и изменили подходы к реабилитации раненых бойцов.

Клименко поблагодарил спасателей, гвардейцев, пограничников и полицейских, которые ежедневно работают в самых опасных точках.

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"Спасибо каждому и каждой, кому, оглядываясь назад, никогда не будет стыдно за свою работу. Именно по этому принципу я работал и буду продолжать работать ради Украины", — подытожил он.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка писал о том, кто может возглавить Министерство обороны Украины. По состоянию на 16 июля этот вопрос еще не решен. В то же время, по словам нардепа, речь не идет ни об Игоре Клименко, ни о Михаиле Федорове.

Также Новини.LIVE сообщали, что командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко поддержал кандидатуру Игоря Клименко на пост министра обороны Украины. По мнению военного, такой глава оборонного ведомства смог бы реформировать мобилизацию. В частности, речь идет о решении проблем с ТЦК и СП.