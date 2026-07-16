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Главная Новости дня Железняк заявил, что нового министра обороны будут искать не среди Клименко или Федорова

Железняк заявил, что нового министра обороны будут искать не среди Клименко или Федорова

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 19:03
Железняк заявил, что на должность министра обороны ищут нового кандидата
Ярослав Железняк. Фото: фракция "Голос"

На должность министра обороны Украины ищут другого кандидата, который не является ни Игорем Клименко, ни Михаилом Федоровым. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк после краткого заседания фракции «Слуга народа».

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ярослава Железняка.

В Раде пока не определились с новым главой Минобороны

По словам Ярослава Железняка, полноценного заседания фракции по вопросу назначения нового главы Министерства обороны не состоялось.

"Точнее, оно длилось пару минут, и там сказали, что на должность главы Минобороны ищут другую кандидатуру, нежели Клименко (но и не Федоров)", — написал Железняк.

Депутат также отметил, что парламентариям сообщили о возможном продолжении обсуждения вопроса вечером, однако выразил сомнение, что решение будет принято в ближайшее время.

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"Сказали, что, возможно, что-то будет в 21:00, но думаю, это очередная байка, или уже в августе", — добавил он.

Железняк также обратил внимание на то, что после формирования нового правительства ряд важных должностей остается без окончательного назначения.

"Нет министра иностранных дел, нет министра обороны, нет главы СБУ, нет главы Внешней разведки", — отметил народный депутат.

Железняк заявив, що нового міністра оборони шукатимуть не серед Клименка чи Федорова - фото 1
Заявление Ярослава Железняка. Фото: Ярослав Железняк/Facebook

Отдельно он уточнил, что Михаил Федоров после формирования нового правительства больше не исполняет обязанности министра обороны.

Новини.LIVE сообщали, что командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко выразил поддержку кандидатуре Игоря Клименко на пост министра обороны. По его мнению, глава МВД обладает достаточным опытом для проведения изменений в системе мобилизации и реформирования работы территориальных центров комплектования.

Новини.LIVE писали, что в четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины — им стал Сергей Корецкий. До этого он возглавлял правление НАК "Нафтогаз Украины".

Михаил Федоров Ярослав Железняк Игорь Клименко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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