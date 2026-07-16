Железняк заявив, що на посаду міністра оборони шукають нового кандидата

Ярослав Железняк. Фото: фракція "Голос"

На посаду міністра оборони України шукають іншого кандидата, який не є ані Ігорем Клименком, ані Михайлом Федоровим. Це заявив народний депутат Ярослав Железняк після короткого засідання фракції "Слуга народу".

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Ярослава Железняка.

У Раді поки не визначилися з новим очільником Міноборони

За словами Ярослава Железняка, повноцінного засідання фракції щодо питання призначення нового очільника Міністерства оборони не відбулося.

"Точніше вона була пару хвилин, де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж Клименко (але і не Федоров)", — написав Железняк.

Депутат також зазначив, що парламентарям повідомили про можливе продовження обговорення питання ввечері, однак висловив сумнів, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

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"Сказали, що може щось о 21:00 буде, але думаю чергова байка, або вже у серпні", — додав він.

Железняк також звернув увагу на те, що після формування нового уряду низка важливих посад залишається без остаточного призначення.

"Міністра закордонних справ немає, міністра оборони немає, голови СБУ немає, голови Зовнішньої розвідки немає", — зазначив народний депутат.

Заява Ярослава Железняка. Фото: Ярослав Железняк/Facebook

Окремо він уточнив, що Михайло Федоров після формування нового уряду більше не виконує обов’язки міністра оборони.

Новини.LIVE писали, що командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко висловив підтримку кандидатурі Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. На його думку, керівник МВС має достатній досвід для проведення змін у системі мобілізації та реформування роботи територіальних центрів комплектування.

Новини.LIVE інформували, що у четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила нового прем’єр-міністра України — ним став Сергій Корецький. До цього він очолював правління НАК "Нафтогаз України".