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Головна Новини дня Прокопенко заявив, що Клименко здатен навести лад із мобілізацією та роботою ТЦК

Прокопенко заявив, що Клименко здатен навести лад із мобілізацією та роботою ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 17:40
Прокопенко підтримав Клименка на посаду міністра оборони та висловився про ТЦК
Ігор Клименко. Фото: МВС

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко підтримав кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. На його думку, чинний очільник МВС має необхідний досвід для реформування системи мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Командир "Азову" висловив підтримку Клименку

Прокопенко також подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони. За словами військового, за короткий час той реалізував низку важливих рішень, які посилили обороноздатність України та послабили військовий потенціал Росії.

Прокопенко заявив, що Клименко здатен навести лад із мобілізацією та роботою ТЦК - фото 1
Пост Дениса Прокопенка. Фото: Facebook/Денис Прокопенко

Говорячи про Ігоря Клименка, командир "Азову" зазначив, що той ще на посаді міністра внутрішніх справ активно займався фронтовими питаннями, підтримував перехід української армії на корпусну систему та приділяв увагу забезпеченню підрозділів Національної гвардії.

"Ігор Клименко також має достатньо досвіду та розуміється на налаштуванні процесів, аби навести лад в питанні з мобілізацією та роботою ТЦК — одному з критичних для нашого війська на сьогоднішній день", — наголосив Прокопенко.

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Окремо військовий відповів критикам, які називають дисципліну в українській армії "радянщиною".

"Так, в "Азові" також існує дисципліна — у нас теж застеляють ліжка і чистять зуби", — сказав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення дипломатичного корпусу держави. За його словами, кадрові рішення стосуватимуться не лише посольства України у США, а й інших дипломатичних представництв за кордоном.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Після цього Президент Володимир Зеленський повідомив, що Федоров не залишить його команду та невдовзі отримає нову посаду.

кадрові зміни Ігор Клименко Денис Прокопенко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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