CIF одобрил для Украины инвестиции в размере 116,2 млн долларов

Шмыгаль: CIF одобрил план для энергетики Украины на 116,2 млн долларов
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правление Климатических инвестиционных фондов (CIF) одобрило инвестиционный план Украины на сумму 116,2 миллиона долларов. Проект реализован в рамках программы "Интеграция возобновляемых источников энергии", направленной на развитие трансграничных энергетических соединений, увеличение мощностей ВИЭ и внедрение систем накопления энергии.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях во вторник, 6 октября, передает Новини.LIVE.
Программа возобновляемых источников энергии
Шмыгаль отметил, что это будет способствовать более быстрой интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть и ускорит трансформацию энергетического сектора Украины.
"Ценим поддержку партнеров из Всемирного банка в процессе подготовки инвестиционного плана, а также Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития за соответствующую координацию", — отметил он.
Утвержденная программа будет реализовываться по двум направлениям:
Государственное (200 млн долларов совместно с Всемирным банком и НЭК Укрэнерго):
- Строительство нового межгосударственного интерконнектора 400 кВ Черновцы–Сучава. Объект инфраструктуры обеспечит дополнительную пропускную способность в 880 МВт в направлении Украины и 445 МВт в сторону европейской энергосети;
- Модернизация и усиление защиты пяти ключевых высоковольтных подстанций;
- Обновление IТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и операционных систем Укрэнерго, а также сопровождение инженерных работ.
Частный (разрабатывается IFC и ЕБРР):
- Стимулирование частных инвестиций в размещение автономных систем накопления энергии общей мощностью 610 МВт;
- Проекты возобновляемой генерации в сочетании с накоплением, а также другие распределенные энергетические решения.
"Реализация таких проектов будет способствовать повышению устойчивости украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается целенаправленным атакам со стороны РФ. Благодарен Всемирному банку, Международной финансовой корпорации, ЕБРР и CIF за поддержку и наше тесное сотрудничество", — добавил министр энергетики.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины Владимира Зеленского, секретарь СНБО Игорь Клименко возглавил Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Россия скорректировала тактику ведения войны и раньше, чем в предыдущие годы, начала масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Российский диктатор Владимир Путин хочет отключить Украину от электроснабжения до зимы.