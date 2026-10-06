CIF одобрил для Украины инвестиции в размере 116,2 млн долларов

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правление Климатических инвестиционных фондов (CIF) одобрило инвестиционный план Украины на сумму 116,2 миллиона долларов. Проект реализован в рамках программы "Интеграция возобновляемых источников энергии", направленной на развитие трансграничных энергетических соединений, увеличение мощностей ВИЭ и внедрение систем накопления энергии.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях во вторник, 6 октября, передает Новини.LIVE.

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Программа возобновляемых источников энергии

Шмыгаль отметил, что это будет способствовать более быстрой интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть и ускорит трансформацию энергетического сектора Украины.

"Ценим поддержку партнеров из Всемирного банка в процессе подготовки инвестиционного плана, а также Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития за соответствующую координацию", — отметил он.

Утвержденная программа будет реализовываться по двум направлениям:

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Государственное (200 млн долларов совместно с Всемирным банком и НЭК Укрэнерго):

Строительство нового межгосударственного интерконнектора 400 кВ Черновцы–Сучава. Объект инфраструктуры обеспечит дополнительную пропускную способность в 880 МВт в направлении Украины и 445 МВт в сторону европейской энергосети;

Модернизация и усиление защиты пяти ключевых высоковольтных подстанций;

Обновление IТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и операционных систем Укрэнерго, а также сопровождение инженерных работ.

Частный (разрабатывается IFC и ЕБРР):

Стимулирование частных инвестиций в размещение автономных систем накопления энергии общей мощностью 610 МВт;

Проекты возобновляемой генерации в сочетании с накоплением, а также другие распределенные энергетические решения.

"Реализация таких проектов будет способствовать повышению устойчивости украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается целенаправленным атакам со стороны РФ. Благодарен Всемирному банку, Международной финансовой корпорации, ЕБРР и CIF за поддержку и наше тесное сотрудничество", — добавил министр энергетики.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины Владимира Зеленского, секретарь СНБО Игорь Клименко возглавил Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Россия скорректировала тактику ведения войны и раньше, чем в предыдущие годы, начала масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Российский диктатор Владимир Путин хочет отключить Украину от электроснабжения до зимы.