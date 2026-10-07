Массированная атака на Украину 7 октября: ВСУ сбили 161 вражескую цель

Сбитие воздушных целей в небе. Фото: Генштаб ВСУ/facebook.com/GeneralStaff.ua

С вечера 6 октября до утра 7 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и 130 беспилотников. Силы обороны смогли уничтожить 161 вражескую цель, в том числе пять баллистических и 39 крылатых ракет. Под главным ударом оказались четыре области и объекты энергетики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Чем Россия атаковала Украину 7 октября

В целом россияне направили на украинские города 130 ударных беспилотников и множество ракет. Из Воронежской и Брянской областей РФ летели баллистические ракеты типов "Искандер-М", С-400 и KN-23, а из Ростовской области враг запускал противокорабельные ракеты "Оникс" и "Циркон".

Кроме того, воздушное пространство пересекли 48 крылатых ракет. Был осуществлен запуск Х-101 со стратегических бомбардировщиков, "Искандер-К" с наземных комплексов в Курской области и "Калибров".

Кроме того, было зафиксировано 46 реактивных "Шахедов", авиация типа "Гербера" и имитаторы "Пародия".

Читайте также:

Статистика сбитых объектов 7 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09:00 защитники неба смогли перехватить и подавить 161 вражеский объект. Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет и 39 крылатых. Также удалось сбить 117 беспилотников, включая 38 реактивных аппаратов.

Куда были нацелены большинство воздушных целей

Основными мишенями для россиян стали Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области. Несмотря на активную оборону, избежать разрушений не удалось. К сожалению, были зафиксированы попадания в 18 точках, ещё в пяти местах упали обломки перехваченных целей.

Юрий Игнат раскрыл тактику ночной атаки россиян

Комментируя результаты ночного боя, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил особенности смешанного удара оккупантов. По его словам, Россия совместила крылатые ракеты различной баллистики и зенитно-управляемые ракеты С-400, которые наносили удары по целям по баллистической траектории не только в столице, но и в других областях.

Он отметил, что отражать такую волну целей крайне сложно, поэтому украинские чиновники круглосуточно ведут переговоры с партнерами о получении комплексов Patriot модификаций PAC-2 и PAC-3.

Пресс-секретарь Воздушных сил также призвал украинцев не игнорировать угрозы и всегда быть готовыми к подобным ситуациям, особенно когда звучат предупреждения от руководства государства и военных о взлетах стратегической авиации.

"На такие слова нужно реагировать, конечно, и мы тоже уже сообщили непосредственно вечером и ночью о взлете бомбардировщиков стратегической авиации, и, собственно, даже о времени подлета ракет к границам Украины, чтобы люди понимали, что крылатые ракеты летят довольно далеко, вплоть до западных границ. Здесь уже может действовать баллистика ближнего действия, поэтому нужно реагировать и понимать, еще раз говорю, план действий: что делать в такой ситуации, куда идти, какие вещи взять с собой и так далее", — подытожил Юрий Игнат.

Новини.LIVE сообщали, что во время ночной атаки 7 октября войска РФ пытались обесточить Дарницкий район Киева, нанеся удар по подстанции "Киев-Укрэнерго". Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что энергообъект выдержал атаку благодаря защитным бетонным конструкциям, однако ракеты и обломки попали в расположенный рядом гаражный кооператив. В результате разрушений и возгорания автомобилей погибли двое дежурных работников, ещё двух пострадавших деблокировали сотрудники ГСЧС.

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в других регионах без электроснабжения остались потребители в пяти областях. С утра 7 октября в ряде регионов введут графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди и ограничения потребления для бизнеса.