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Главная Новости дня В Прилуках после удара РФ осталась воронка диаметром до 8 метров

В Прилуках после удара РФ осталась воронка диаметром до 8 метров

Ua ru
7 октября 2026 17:16
Репортаж
Прилуки после удара РФ: ракета оставила воронку диаметром до восьми метров
Воронка на месте ракетного удара в Черниговской области. Фото: Новини.LIVE

В Прилуках российская ракета попала во двор местной семьи и уничтожила их дом. Жительница города Елена вместе с родными успела спрятаться до взрыва, а после удара на месте осталась огромная воронка диаметром около семи-восьми метров, вокруг которой разрушены жилой дом и хозяйственные постройки.

О последствиях российского удара жительница Прилук Елена рассказала журналисту Новини.LIVE Игорю Кузнецову.

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Удар по Прилукам
Последствия удара по Прилукам. Фото: Новини.LIVE

Семья успела спрятаться перед ударом

По словам Елены, перед попаданием она успела добраться до укрытия. Ее дочь и зять также вовремя спрятались, а почти сразу после этого раздался мощный взрыв.

На месте попадания российской ракеты образовалась воронка диаметром примерно семь-восемь метров. Удар уничтожил дом семьи, также были повреждены сарай и другие хозяйственные постройки.

Показывая журналистам последствия атаки, женщина не сдерживала слез, поскольку ее семья всю жизнь строила свое жилье, однако после российского удара потеряла практически все.

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Последствия удара по Прилукам. Фото: Новини.LIVE

В ГСЧС Черниговской области ранее сообщили, что в результате российского удара по Прилукам погибли по меньшей мере 14 человек. Среди погибших — четверо детей. Также пострадали 50 человек, среди них семеро детей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 7 октября Россия атаковала Украину 130 беспилотниками и ракетами различных типов, в том числе 48 крылатыми. Силы ПВО обезвредили 161 воздушную цель, а основными направлениями удара стали Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.

Также Новини.LIVE писал, что во время ночной атаки Россия пыталась поразить мощную электроподстанцию "Киев-Укрэнерго" и оставить без света часть Дарницкого района столицы.

война ГСЧС Черниговская область обстрелы Прилуки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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