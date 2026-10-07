Зеленський повідомив про наслідки удару РФ по Прилуках

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У Прилуках на Чернігівщині триває розбір завалів після російського ракетного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули люди, серед них діти, ще десятки людей отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський назвав продовження ракетних ударів РФ по Україні свідомим вибором терору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 7 жовтня.

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Зеленський розповів про наслідки удару по Прилуках

За словами Володимира Зеленського, на місці влучання російської ракети по житловому будинку продовжують працювати оперативні служби. Зеленський повідомив, що 15 людей вдалося врятувати, серед них одна дитина, водночас із частиною людей досі немає зв’язку.

"Триває розбір завалів на місці удару російської ракети по житловому будинку в Прилуках. На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них — діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей. Усі оперативні служби залучені, працюють на місці. П’ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок", — повідомив глава держави.

Президент заявив, що російські війська усвідомлюють, по яких цілях завдають ударів. За його словами, продовження використання ракет проти України та цивільного населення є свідомим рішенням Москви, що також свідчить про необхідність посилення тиску на Росію та збільшення оборонної підтримки України.

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"Росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей — це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав", — наголосив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Київ та 12 областей України. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, серед них діти, а в Прилуках ракета зруйнувала житловий будинок. Однією з головних цілей масованої атаки була енергетична інфраструктура.

Новини.LIVE також писали, що у Прилуках російська ракета влучила у подвір’я місцевої родини та знищила їхній будинок. Після удару на місці утворилася вирва діаметром близько семи-восьми метрів, також пошкоджені господарські споруди. Мешканка міста Олена розповіла, що перед вибухом вона разом із донькою та зятем встигла сховатися.