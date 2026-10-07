Трамп відповів, чи пов’язана чума в Росії з біологічною зброєю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірний випадок зараження чумою в Росії. Він заявив, що американська адміністрація наразі не вважає ситуацію пов’язаною з біологічною зброєю. Трамп також зазначив, що російська сторона запевняє про повний контроль над ситуацією.

Про це лідер США Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами у середу, 7 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Трамп прокоментував ймовірний випадок чуми у РФ

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Дональда Трампа запитали, чи може ймовірний випадок зараження чумою в Росії бути пов'язаним із біологічною зброєю. Йдеться про ситуацію після смерті 28-річної лаборантки протичумного інституту в Іркутську.

Президент США заявив, що його адміністрація не вважає "цю пошесть" біологічною зброєю. Водночас Трамп зазначив, що російські представники запевняють про контроль над ситуацією.

"Вони дуже компетентні, дуже розумні й кажуть, що ситуація цілком під контролем. Таке вже казали й раніше щодо інших речей, тож сподіваємося, що й цього разу так і є", — сказав глава Білого дому.

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Окремо журналісти запитали Трампа, чи не нагадує йому поведінка Москви зараз дії Пекіна на початку пандемії COVID-19. У відповідь президент США звернув увагу на те, що і Китай, і Росія небагато говорять про ситуацію, водночас заявляючи про контроль над нею.

"Китай небагатослівним був, і Росія теж небагато говорить, але вони стверджують, що тримають усе під повним контролем", — зауважив Трамп.

Що передувало

Новини.LIVE інформували, що у МЗС заявили, що наразі загрози поширення чуми з Росії на територію України немає. Українські органи та система охорони здоров’я стежать за епідеміологічною ситуацією у РФ і заходами сусідніх із нею держав. Водночас у відомстві висловили недовіру до інформації, яку оприлюднює російська сторона.

Водночас Посольство США в Москві закликало американських громадян негайно покинути Росію на тлі інформації про можливу легеневу чуму в Іркутській області. У відомстві заявили, що уряд США має обмежені можливості допомагати своїм громадянам у РФ, особливо за межами Москви. Держдепартамент також зберігає найвищий рівень попередження щодо поїздок до Росії та рекомендує американцям не відвідувати країну.

Новини.LIVE писали, що США закликали Росію надати більше інформації про можливий спалах чуми. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією та хоче зрозуміти її масштаби. За його словами, США мають заходи для реагування, якщо ситуація виявиться серйознішою.

Новини.LIVE також повідомляли, що Дональд Трамп заявив, що США знають про ситуацію зі спалахом чуми в Іркутській області Росії. Президент США наголосив, що Вашингтон готовий допомогти Росії у боротьбі із захворюванням. Трамп також зазначив, що мікроби стали "сильнішими й розумнішими", а засоби, які раніше допомагали, тепер діють гірше.