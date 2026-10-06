Спалах чуми в Росії: США вимагають більше інформації

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

США закликали Росію надати більше інформації щодо можливого спалаху чуми. У Вашингтоні уважно стежать за ситуацією та очікують від Москви більшої прозорості. Американська сторона також має план дій на випадок, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж відомо зараз.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого витоку модифікованого штаму чуми в Росії, інформує Новини.LIVE.

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Рубіо закликав Росію розкрити дані про можливий спалах чуми

Марко Рубіо наголосив, що Москва має поділитися зі світом більшою кількістю інформації про ситуацію з можливим спалахом чуми. За його словами, це дозволить краще зрозуміти, що сталося, та відповідно реагувати. Водночас держсекретар США зазначив, що наразі невідомо, наскільки серйозною є ситуація.

"Росія зобов'язана поділитися більшою інформацією зі світом (щодо можливого спалаху чуми, — Ред.). Саме так вони мають вчинити, і саме на це ми сподіваємось. І чим більше ми зможемо дізнатися про те, що сталося, тим краще ми всі зможемо реагувати. І, можливо, там нічого немає. Можливо, це серйозніше, ніж ми думали", — заявив Рубіо.

Держсекретар США також повторив, що Вашингтон дуже уважно стежить за розвитком подій. За його словами, США вже мають заходи, які дозволять реагувати на ситуацію, якщо вона виявиться серйознішою, ніж було відомо досі.

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Що передувало

Нагадаємо, що 25 вересня стало відомо, що співробітниця НДІ боротьби з чумою в Іркутській області РФ Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня жінку госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після цього російська влада запровадила карантин у кількох медичних установах регіону. Близько 200 людей, які контактували із Шипіловою, взяли під медичне спостереження.

Водночас у РФ заявляють, що ознак захворювання чумою у цих людей нібито не виявили, а результати тестів були негативними.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон має офіційні дані РФ про можливий спалах чуми. Згідно з ними, був інфікований співробітник однієї з лабораторій.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп заявив, що США знають про ситуацію зі спалахом чуми в Іркутській області Росії та готові допомогти Москві. Президент США зазначив, що раніше хворобу вдавалося контролювати, але мікроби стали "сильнішими й розумнішими". За його словами, Вашингтон також готовий допомогти іншим країнам, які зіткнуться з подібною проблемою.

Новини.LIVE також писали, що у Білому домі стежать за ситуацією з можливим спалахом чуми в Росії. Після смерті працівниці наукового центру в Іркутську російські органи охорони здоров’я запровадили профілактичні заходи. Водночас офіційного підтвердження, що жінка була інфікована чумою, наразі немає.