Вспышка чумы в России: США требуют предоставить дополнительную информацию

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

США призвали Россию предоставить больше информации о возможной вспышке чумы. В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией и ожидают от Москвы большей прозрачности. Американская сторона также разработала план действий на случай, если ситуация окажется более серьёзной, чем известно сейчас.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста о возможной утечке модифицированного штамма чумы в России, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Рубио призвал Россию раскрыть данные о возможной вспышке чумы

Марко Рубио подчеркнул, что Москва должна поделиться с миром большим объемом информации о ситуации с возможной вспышкой чумы. По его словам, это позволит лучше понять, что произошло, и соответствующим образом реагировать. В то же время госсекретарь США отметил, что пока неизвестно, насколько серьезна ситуация.

"Россия обязана поделиться с миром большим объемом информации (о возможной вспышке чумы, — Ред.). Именно так они и должны поступить, и именно на это мы надеемся. И чем больше мы сможем узнать о том, что произошло, тем лучше мы все сможем реагировать. И, возможно, там ничего нет. Возможно, это серьезнее, чем мы думали", — заявил Рубио.

Госсекретарь США также повторил, что Вашингтон очень внимательно следит за развитием событий. По его словам, у США уже есть меры, которые позволят отреагировать на ситуацию, если она окажется более серьезной, чем было известно до сих пор.

Читайте также:

Что предшествовало

Напомним, что 25 сентября стало известно, что сотрудница НИИ борьбы с чумой в Иркутской области РФ Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

После этого российские власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона. Около 200 человек, контактировавших с Шипиловой, взяли под медицинское наблюдение.

В то же время в РФ заявляют, что признаков заболевания чумой у этих людей якобы не обнаружили, а результаты тестов оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что Вашингтон располагает официальными данными РФ о возможной вспышке чумы. Согласно им, был инфицирован сотрудник одной из лабораторий.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что США знают о ситуации со вспышкой чумы в Иркутской области России и готовы помочь Москве. Президент США отметил, что раньше болезнь удавалось контролировать, но микробы стали "сильнее и умнее". По его словам, Вашингтон также готов помочь другим странам, которые столкнутся с подобной проблемой.

Новини.LIVE также писали, что в Белом доме следят за ситуацией с возможной вспышкой чумы в России. После смерти сотрудницы научного центра в Иркутске российские органы здравоохранения ввели профилактические меры. В то же время официального подтверждения того, что женщина была инфицирована чумой, пока нет.