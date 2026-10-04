В России могут скрывать вспышку чумы в Иркутской области

Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Иркутской области России сложилась ситуация с опасным инфекционным заболеванием, информацию о котором местные власти не раскрывают. Первой жертвой бубонной чумы могла стать 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в Иркутском научно-исследовательском институте.

Об этом сообщает The Sun, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о ситуации в Иркутской области

В Иркутск из Москвы прибыла главный врач России по инфекционным заболеваниям Анна Попова. Она должна лично разобраться с ситуацией, однако публичных заявлений об обстоятельствах происшествия до сих пор не сделала.

В настоящее время в изоляции находятся 189 человек. Из них 114 человек находятся в одной больнице, ещё 63 — в другой, а 12 — в Научно-исследовательском институте борьбы с чумой.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также не уточнил, о каком именно заболевании идет речь. Он назвал его лишь "опасным инфекционным заболеванием". В то же время в регионе отменили массовые мероприятия.

Читайте также:

На фоне сложившейся ситуации в аптеках Иркутской области, по сообщениям, возник дефицит антибиотиков. Местные жители начали массово скупать препараты из-за опасений по поводу распространения инфекции. Также жителям соседнего Байкальска рекомендовали воздержаться от поездок в Шелехов. Соответствующее официальное сообщение впоследствии удалили.

Ситуацию прокомментировал российский эпидемиолог Михаил Фаворов. По его словам, само присутствие Анны Поповой в Иркутске может свидетельствовать о серьезности ситуации. В то же время Фаворов заявил, что сейчас происходит масштабное сокрытие фактов о том, что происходит в регионе.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Путин заявил, что в сентябре российские войска захватили 1301 кв. км украинской территории. В то же время в ISW оценили ситуацию противоположным образом и заявили, что за месяц российские войска понесли чистые территориальные потери в 80,81 кв. км.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее ГУР перехватило разговор российского военнослужащего из состава 135-го полка 19-й мотострелковой дивизии, действующей на Ореховском направлении. Военный пожаловался на командование и нехватку воды, заявив, что его вместе с другими бойцами отправляют в опасную зону, где они фактически обречены на гибель.