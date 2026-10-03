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Главная Новости дня Посылают удобрять украинские земли: ГУР перехватило разговор военного РФ

Посылают удобрять украинские земли: ГУР перехватило разговор военного РФ

Ua ru
3 октября 2026 17:38
Посылают удобрять украинские земли: ГУР перехватило разговор россиянина — видео
Российский военный. Фото: российские СМИ

ГУР перехватило разговор российского военнослужащего из состава 135-го полка 19-й мотострелковой дивизии, действующей на Ореховском направлении, который пожаловался на командование и нехватку воды. Во время разговора он заявил, что его вместе с другими военными отправляют в опасную зону, где они фактически обречены на гибель.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Военный РФ пожаловался на командование

ГУР опубликовало видео в своих социальных сетях, на котором украинские военные разведчики перехватили разговор российского штурмовика 135-го полка 19-й мотострелковой дивизии российской армии, действующей на Ореховском направлении.

В разговоре военнослужащий российской армии сетовал на отношение командования к личному составу. Он заявил, что военным не дают достаточно воды, обвиняют в дезертирстве и продолжают направлять на опасные позиции.

Военный РФ эмоционально выразил недовольство своим командиром, заявив, что тот якобы не заботится о жизни подчиненных и стремится как можно быстрее отправить их на гибель.

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"Командир, я вообще не могу с таким командованием, которое тебя ни во что не ставит, бл...ь! Как с ним можно разговаривать? У него все х....и, все — "500-е"! Один он у нас д’Артаньян, бл...ь, к карьере рвется — лишь бы побыстрее, бл...ь, закопать нас", — сказал он.

Россиянин назвал это место "кладбищем"

Командир приказал военнослужащим двигаться к определённой точке в так называемой зоне уничтожения, где они могли найти воду. Это возмутило российского штурмовика.

"У нас одна обозначенная точка, командир, — похоже, это кладбище, бл...дь. Удобрять эти украинские земли, бл...ь, — вот и вся наша точка, бл...ь", — обреченно сказал тот.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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