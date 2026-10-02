Самарская область РФ: произошёл пожар на объекте нефтяной инфраструктуры

В России горит важный объект нефтепроводной системы
В Самарской области России произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции, которая является частью системы магистральных нефтепроводов или нефтепродуктопроводов. В то же время местные жители заявляют о перебоях с электроснабжением в Сызранском районе, где в течение последних часов свет пропадал несколько раз.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговый ТГ-канал "Крымский ветер".
Пожар в Самарской области
По информации канала, пожар возник на линейной производственно-диспетчерской станции. Причины возгорания и его масштабы сейчас не уточняются.
Линейные производственно-диспетчерские станции используются в системах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Они обеспечивают работу нескольких нефтеперекачивающих станций, а также могут обслуживать резервуарные парки для приема, накопления и отпуска нефтепродуктов.
Также такие объекты задействованы в контроле отдельных участков трубопроводов и передаче информации.
В районе сообщают о перебоях со светом
Местные жители, по информации мониторингового канала, сообщают о проблемах с электроснабжением в Сызранском районе Самарской области.
В течение последнего часа электроэнергия якобы пропадала дважды. Также сообщается, что перебои со светом фиксировали еще ночью.
Официальной информации о причинах пожара, возможных повреждениях объекта или связи перебоев с электроснабжением с возгоранием сейчас нет.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 28 сентября в Краснодарском крае России после атаки беспилотников загорелась нефтебаза "Эдельвейс-95".
Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.