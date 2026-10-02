Самарская область РФ: произошёл пожар на объекте нефтяной инфраструктуры

Пожар в Самарской области. Фото: Nexta

В Самарской области России произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции, которая является частью системы магистральных нефтепроводов или нефтепродуктопроводов. В то же время местные жители заявляют о перебоях с электроснабжением в Сызранском районе, где в течение последних часов свет пропадал несколько раз.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговый ТГ-канал "Крымский ветер".

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Пожар в Самарской области. Фото: росСМИ

Пожар в Самарской области

По информации канала, пожар возник на линейной производственно-диспетчерской станции. Причины возгорания и его масштабы сейчас не уточняются.

Линейные производственно-диспетчерские станции используются в системах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Они обеспечивают работу нескольких нефтеперекачивающих станций, а также могут обслуживать резервуарные парки для приема, накопления и отпуска нефтепродуктов.

Также такие объекты задействованы в контроле отдельных участков трубопроводов и передаче информации.

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В районе сообщают о перебоях со светом

Местные жители, по информации мониторингового канала, сообщают о проблемах с электроснабжением в Сызранском районе Самарской области.

В течение последнего часа электроэнергия якобы пропадала дважды. Также сообщается, что перебои со светом фиксировали еще ночью.

Официальной информации о причинах пожара, возможных повреждениях объекта или связи перебоев с электроснабжением с возгоранием сейчас нет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 28 сентября в Краснодарском крае России после атаки беспилотников загорелась нефтебаза "Эдельвейс-95".

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.