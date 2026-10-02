Самарська область РФ: сталася пожежа на об'єкті нафтової інфраструктури

Пожежа в Самарській області. Фото: Nexta

У Самарській області Росії сталася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка є частиною системи магістральних нафтопроводів або нафтопродуктопроводів. Водночас місцеві жителі заявляють про перебої з електропостачанням у Сизранському районі, де протягом останніх годин світло зникало кілька разів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на моніторинговий ТГ-канал "Крымский ветер".

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Пожежа в Самарській області. Фото: росЗМІ

Пожежа в Самарській області

За інформацією каналу, пожежа виникла на лінійній виробничо-диспетчерській станції. Причини займання та його масштаби наразі не уточнюються.

Лінійні виробничо-диспетчерські станції використовуються в системах магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів. Вони забезпечують роботу кількох нафтоперекачувальних станцій, а також можуть обслуговувати резервуарні парки для приймання, накопичення та відпуску нафтопродуктів.

Також такі об'єкти залучені до контролю окремих ділянок трубопроводів та передачі інформації.

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У районі повідомляють про перебої зі світлом

Місцеві жителі, за інформацією моніторингового каналу, повідомляють про проблеми з електропостачанням у Сизранському районі Самарської області.

Протягом останньої години електроенергія нібито зникала двічі. Також повідомляється, що перебої зі світлом фіксували ще вночі.

Офіційної інформації про причини пожежі, можливі пошкодження об'єкта або зв'язок перебоїв з електропостачанням із займанням наразі немає.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 28 вересня у Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза "Едельвейс-95".

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.