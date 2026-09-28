Зеленський розповів про удари України по оборонних заводах РФ

Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня повідомив про результати роботи українських далекобійних підрозділів за останню добу. За його словами, цілі були у кількох регіонах Росії, а окремо результативно відпрацювали підрозділи Служби безпеки України.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Ураження оборонних заводів

Цієї ночі українські військові завдали ударів по двох оборонних заводах у Тульському та Воронезькому регіонах Росії. Володимир Зеленський назвав ці удари частиною далекобійної відповіді України на російські атаки.

Удари по нафтових та інших обʼєктах

За словами президента, протягом доби підрозділи СБУ також відпрацювали по нафтових обʼєктах у Краснодарському регіоні РФ.

Пожежа в Краснодарському краї. Фото: Exilenova+

Крім того, українські сили застосували далекобійні засоби по обʼєктах у Калузькому та Орловському регіонах, які Росія використовує для атак дронами по Україні. У Брянському регіоні українські військові працювали безпосередньо по окупаційному контингенту.

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Також Зеленський повідомив про ураження цілі в акваторії Чорного моря.

"Росія має припинити ескалацію", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Краснодарському краї в ніч проти 28 вересня після атаки безпілотників загорілася нафтобаза Едельвейс-95. Жителі станиці Новотитаровської вночі повідомляли про проліт безпілотників, численні вибухи та займання в районі залізниці.

Також Новини.LIVE писали про те, що Сили оборони України 27 вересня та в ніч на 28 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Зокрема, у районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".