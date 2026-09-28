Атака БПЛА на Краснодарський край: загорілася нафтобаза

Пожежа на підприємстві. Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї в ніч проти 28 вересня після атаки безпілотників загорілася нафтобаза Едельвейс-95. Жителі станиці Новотитаровської вночі повідомляли про проліт безпілотників, численні вибухи та займання в районі залізниці.

Про це повідомиляють росЗМІ Astra, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Краснодарському краї повідомили про атаку безпілотників

Згодом стало відомо про пожежу на території нафтобази компанії Едельвейс-95.

Повідомлення Astra. Фото: росЗМІ

Підприємство спеціалізується на оптових поставках дизельного палива Євро-5 та бензину АІ-92, АІ-95 і АІ-100. Заявлений обсяг нафтобази становить 4500 кубометрів, а сама вона має власну залізничну колію для приймання та відвантаження пального.

Едельвейс-95 продає паливо близько 30 років і закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських нафтопереробних заводів. Власна нафтобаза забезпечує доступ до асортименту продукції та дає змогу здійснювати відвантаження протягом одного робочого дня.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Після ураження на території підприємства зафіксували пожежу.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак заявив, що удари українських дронів по російських НПЗ створюють додаткові умови для посилення позиції України на переговорах. За його словами, одним із ключових питань зустрічі президентів України та США має стати підготовка до зимового опалювального сезону.