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Главная Новости дня В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Ua ru
28 сентября 2026 07:44
Атака БПЛА на Краснодарский край: загорелась нефтебаза
Пожар на предприятии. Фото: росСМИ

В Краснодарском крае в ночь на 28 сентября после атаки беспилотников загорелась нефтебаза "Эдельвейс-95". Жители станицы Новотитаровской ночью сообщали о пролете беспилотников, многочисленных взрывах и возгораниях в районе железной дороги.

Об этом сообщают росСМИ, передает Новини.LIVE.

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В Краснодарском крае сообщили об атаке беспилотников

Впоследствии стало известно о пожаре на территории нефтебазы компании "Эдельвейс-95".

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась нефтебаза - фото 1
Сообщение Astra. Фото: росСМИ

Предприятие специализируется на оптовых поставках дизельного топлива Евро-5 и бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Заявленный объём нефтебазы составляет 4500 кубометров, а сама она имеет собственный железнодорожный путь для приёма и отгрузки топлива.

"Эдельвейс-95" продает топливо около 30 лет и закупает продукцию напрямую у крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Собственная нефтебаза обеспечивает доступ к ассортименту продукции и позволяет осуществлять отгрузку в течение одного рабочего дня.

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война пожар взрыв НПЗ дроны Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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