Генеральный штаб: Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в России

Силы обороны Украины ударили по Ильскому НПЗ в России
В ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский НПЗ" в поселке Ильском Краснодарского края России. На территории предприятия после удара был зафиксирован пожар.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.
Пострадал Ильский НПЗ
- Ильский нефтеперерабатывающий завод имеет общую мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье, а также производит и отгружает нефтепродукты.
Силы обороны Украины сообщили, что продукция завода, в частности, используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России.
"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", — отмечается в источнике.
Другие удары по РФ
Новини.LIVE сообщали, что украинские военные сообщили о поражении трех российских предприятий, связанных с производством вооружения и компонентов ракетного топлива. Среди них — "Завод «Искра" в Ульяновске, Ефремовский завод синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".
Новини.LIVE писали, что украинские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры на территории России. Они связаны с подготовкой и запуском ударных беспилотников, в результате чего их работа была нарушена.