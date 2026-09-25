В РФ поражены три предприятия, связанные с производством ракет

Атака на РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 25 сентября украинские военные заявили о нанесении ударов по трем предприятиям в России, занимающимся производством вооружения и ракетного топлива. Речь идет о "Заводе "Искра" в Ульяновске, Ефремовском заводе синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучуке".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Ульяновский "Завод Искра" задействован в производстве ракет

По данным Генштаба, в ночь на 25 сентября в Ульяновске был поражен АО "НПП Завод "Искра"". Предприятие входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и специализируется на производстве электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

"Завод Искра" производит полупроводниковые приборы и элементную базу для радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и техники специального назначения. Предприятие также связывают с производством компонентов для управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

В Воронеже загорелся завод "Воронежсинтезкаучук"

Также украинские военные сообщили о поражении АО "Воронежсинтезкаучук" в Воронежской области.

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По заявлению Генштаба, предприятие входит в производственную цепочку изготовления твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Еще одно предприятие подверглось удару в Тульской области

Кроме того, украинские военные заявили о поражении Ефремовского завода синтетического каучука в городе Ефремов Тульской области.

По данным ВСУ, предприятие также участвует в производстве компонентов твёрдого ракетного топлива. Его продукция используется в производственной цепочке российских ракетных систем, в частности "Искандеров".

В заявлении отмечается, что поражение таких предприятий должно снизить военно-экономический потенциал России. Генштаб также ссылается на право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Силы обороны Украины нанесли удар по базе российских беспилотников в Орловской области. Возле села Цимбулова загорелись как минимум три склада с БПЛА, также были повреждены пять пусковых установок и площадка для запуска реактивных дронов. ВСУ разгромили базу дронов в Орловской области РФ

Также Новини.LIVE писал, что украинские военные нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам — "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре. После ударов на территории обоих предприятий возникли пожары. Их продукция используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии.