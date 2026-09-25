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Головна Новини дня У РФ уражено три підприємства, пов’язані з виробництвом ракет

У РФ уражено три підприємства, пов’язані з виробництвом ракет

Ua ru
25 вересня 2026 15:04
У РФ уражено три підприємства, пов’язані з виробництвом ракет
Атака по РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 25 вересня українські військові заявили про ураження трьох підприємств у Росії, залучених до виробництва озброєння та ракетного палива. Йдеться про "Завод Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Ульяновський "Завод Іскра" залучений до виробництва ракет

За даними Генштабу, в ніч проти 25 вересня в Ульяновську було уражено АТ "НПП Завод Іскра". Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та спеціалізується на виробництві електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу.

"Завод Іскра" виробляє напівпровідникові прилади та елементну базу для радіоелектронної апаратури, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення. Підприємство також пов’язують із виробництвом компонентів для керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С".

У Воронежі загорівся завод "Воронежсинтезкаучук"

Також українські військові повідомили про ураження АТ "Воронежсинтезкаучук" у Воронезькій області.

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Наслідки атаки на "Воронежсинтезкаучук". Фото: Exilenova+

За заявою Генштабу, підприємство залучене до виробничого ланцюга виготовлення твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Ще одне підприємство уражено в Тульській області

Крім того, українські військові заявили про ураження Єфремовського заводу синтетичного каучуку в місті Єфремов Тульської області.

За даними ЗСУ, підприємство також залучене до виробництва компонентів твердого ракетного палива. Його продукція використовується у виробничому ланцюгу російських ракетних систем, зокрема "Іскандерів".

В заяві зазначається, що ураження таких підприємств має знизити військово-економічний потенціал Росії. Генштаб також посилається на право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Сили оборони України завдали удару по базі російських безпілотників в Орловській області. Біля села Цимбулова спалахнули щонайменше три склади з БпЛА, також було пошкоджено п’ять пускових установок і майданчик для запуску реактивних дронів. ЗСУ розбили базу дронів в Орловській області РФ

Також Новини.LIVE писав, що українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи — "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. Після ударів на території обох підприємств виникли пожежі. Їхня продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

ЗСУ завод Генштаб ЗСУ руйнування удари по РФ
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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