Генштаб: Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Росії

Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Росії
У ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Ильский НПЗ" у селищі Ільському Краснодарського краю Росії. На території підприємства після ураження зафіксували пожежу.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Уражено Ільський НПЗ
- Ільський нафтопереробний завод має загальну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє і відвантажує нафтопродукти.
Сили оборони України повідомили, що продукція заводу, зокрема, використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії.
"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", — зазначено в джерелі.
Інші удари по РФ
Новини.LIVE писали, що українські військові повідомили про ураження трьох російських підприємств, пов’язаних із виробництвом озброєння та компонентів ракетного палива. Серед них — "Завод Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".
Новини.LIVE інформували, що українські військові уразили об’єкти військової інфраструктури на території Росії. Вони пов’язані з підготовкою та запуском ударних безпілотників, внаслідок чого їхня робота була порушена.