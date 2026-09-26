Генштаб: Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Росії

Пожежа на Ільському НПЗ. Фото: росЗМІ

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Ильский НПЗ" у селищі Ільському Краснодарського краю Росії. На території підприємства після ураження зафіксували пожежу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Уражено Ільський НПЗ

Ільський нафтопереробний завод має загальну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє і відвантажує нафтопродукти.

Сили оборони України повідомили, що продукція заводу, зокрема, використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії.

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", — зазначено в джерелі.

Допис Генштабу ЗСУ. Скріншот: Facebook

Інші удари по РФ

Новини.LIVE писали, що українські військові повідомили про ураження трьох російських підприємств, пов’язаних із виробництвом озброєння та компонентів ракетного палива. Серед них — "Завод Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".

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Новини.LIVE інформували, що українські військові уразили об’єкти військової інфраструктури на території Росії. Вони пов’язані з підготовкою та запуском ударних безпілотників, внаслідок чого їхня робота була порушена.