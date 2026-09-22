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Главная Новости дня Кицак: удары по НПЗ РФ могут укрепить позиции Украины

Кицак: удары по НПЗ РФ могут укрепить позиции Украины

Ua ru
22 сентября 2026 20:47
Репортаж
Удары по НПЗ РФ могут укрепить позиции Украины — Кицак
Богдан Кицак. Фото: Facebook/Богдан Кицак

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что удары украинских дронов по российским НПЗ создают дополнительные условия для укрепления позиций Украины на переговорах. По его словам, одним из ключевых вопросов во время встречи президентов Украины и США должна стать подготовка к зимнему отопительному сезону.

Об этом депутат эксклюзивно сообщил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Кицак призвал действовать на опережение

Кицак отметил, что украинские беспилотники способны наносить удары по целям на территории России без предварительного согласования:

"Мы де-факто свели на нет их дизельную промышленность. И это сказывается, в частности, и на их экономике".

По мнению народного депутата, последствия таких ударов сказываются не только на российской экономике, но и на мировых ценах на топливо. В то же время он считает, что это может стать аргументом Украины во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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Кицак предположил, что укрепление переговорной позиции Украины может способствовать снижению интенсивности российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре в отопительный сезон. По его словам, это важно, в частности, для предотвращения ситуаций, которые могут привести к эвакуации населения из прифронтовых городов.

В качестве примера народный депутат привёл Херсон, где, по его словам, уже готовятся к постепенной и поэтапной эвакуации населения. Кицак подчеркнул, что особенно уязвимой остаётся тепловая инфраструктура города:

"Поэтому нужно действовать упреждающе. И чтобы это не было масштабным по всей Украине, будет очень хорошим результатом, если президент сегодня сумеет с Трампом найти какую-то разумную позицию, как уменьшить этот поток российских ударов по территории Украины".

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября украинские военные нанесли удар по базе беспилотников в Орловской области России. Вблизи села Цимбулова были повреждены пять пусковых установок, площадка для реактивных дронов, а также загорелись три склада.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре. После удара на территории обоих предприятий были зафиксированы пожары.

экономика война в Украине Россия атака Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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