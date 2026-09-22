Удари по НПЗ РФ можуть посилити позиції України — Кицак

Богдан Кицак. Фото: Facebook/Богдан Кицак

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак заявив, що удари українських дронів по російських НПЗ створюють додаткові умови для посилення позиції України на переговорах. За його словами, одним із ключових питань під час зустрічі президентів України та США має стати підготовка до зимового опалювального сезону.

Про це депутат ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Кицак закликав діяти на випередження

Кицак зазначив, що українські безпілотники здатні завдавати ударів по цілях на території Росії без попереднього погодження:

"Ми їм де-факто помножили на нуль їхню дизельну промисловість. І це впливає, зокрема, і на їхню економіку".

На думку нардепа, наслідки таких ударів впливають не лише на російську економіку, а й на світові ціни на паливо. Водночас він вважає, що це може стати аргументом України під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

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Кицак припустив, що посилення переговорної позиції України може сприяти зменшенню інтенсивності російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі в опалювальний сезон. За його словами, це важливо, зокрема, для запобігання ситуаціям, які можуть призвести до евакуації населення з прифронтових міст.

Як приклад нардеп навів Херсон, де, за його словами, вже готуються до поступової та поетапної евакуації населення. Кицак наголосив, що особливо вразливою залишається теплова інфраструктура міста:

"Тому потрібно на випередження вже діяти кроки. І щоб це не було масштабно по всій Україні, буде дуже чудовим результатом, якщо президент сьогодні зуміє з Трампом знайти якусь розумну позицію, яким чином зменшити цей диск російських ударів по території України".

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня українські військові завдали удару по базі безпілотників в Орловській області Росії. Поблизу села Цимбулова були пошкоджені п’ять пускових установок, майданчик для реактивних дронів, а також спалахнули три склади.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 вересня Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. Після ураження на території обох підприємств зафіксували пожежі.