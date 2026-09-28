Зеленский рассказал об ударах Украины по оборонным заводам РФ

Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября сообщил о результатах работы украинских подразделений дальнего действия за последние сутки. По его словам, цели находились в нескольких регионах России, а также результативно действовали подразделения Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Поражение оборонных заводов

Этой ночью украинские военные нанесли удары по двум оборонным заводам в Тульской и Воронежской областях России. Владимир Зеленский назвал эти удары частью дальнобойного ответа Украины на российские атаки.

Удары по нефтяным и другим объектам

По словам президента, в течение суток подразделения СБУ также нанесли удары по нефтяным объектам в Краснодарском крае РФ.

Пожар в Краснодарском крае. Фото: Exilenova+

Кроме того, украинские силы применили средства дальнего действия по объектам в Калужском и Орловском регионах, которые Россия использует для атак дронами по Украине. В Брянском регионе украинские военные наносили удары непосредственно по оккупационному контингенту.

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Также Зеленский сообщил о поражении цели в акватории Черного моря.

"Россия должна прекратить эскалацию", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Краснодарском крае в ночь на 28 сентября после атаки беспилотников загорелась нефтебаза "Эдельвейс-95". Жители станицы Новотитаровской ночью сообщали о пролете беспилотников, многочисленных взрывах и возгораниях в районе железной дороги.

Также Новини.LIVE писали о том, что Силы обороны Украины 27 сентября и в ночь на 28 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".