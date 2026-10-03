Шлють удобрювати українські землі: ГУР перехопило розмову росіянина - відео

Російський військовий. Фото: росЗМІ

ГУР перехопило розмову російського військовослужбовця зі складу 135-го полку 19-ї мотострілецької дивізії, яка діє на Оріхівському напрямку, що поскаржився на командування та нестачу води. Під час розмови він заявив, що його разом з іншими військовими відправляють у небезпечну зону, де вони фактично приречені на загибель.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Військовий РФ поскаржився на командування

ГУР виклало відео у своїх соціальних мережах, де українські воєнні розвідники перехопили розмову російського штурмовика 135-го полку 19-ї мотострілецької дивізії російської армії, яка діє на Оріхівському напрямку.

У розмові військовослужбовець російської армії нарікав на ставлення командування до особового складу. Він заявив, що військовим не дають достатньо води, звинувачують у дезертирстві та продовжують направляти на небезпечні позиції.

Військовий РФ емоційно висловив невдоволення своїм командиром, заявивши, що той нібито не зважає на життя підлеглих і прагне якнайшвидше відправити їх на загибель.

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"Командире, я взагалі не можу з таким командуванням, яке тебе ні в що не ставить, бл...ь! Як із ним можна розмовляти? У нього всі х....і, усі — "500-ті"! Один він у нас д’Артаньян, бл...ь, до кар’єри рветься — аби швидше, бл...ь, закопати нас", — сказав він.

Росіянин назвав місце "кладовищем"

Командир наказав військовослужбовцям рухатися до певної точки в так званій кіллзоні, де вони могли знайти воду. Російського штурмовика це обурило.

"У нас одна визначена точка, командире, — схоже, це кладовище, бл..дь. Удобрювати ці українські землі, бл...ь, — ось і вся наша точка, бл...ь", — приречено сказав той.

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