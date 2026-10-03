В Орловській області РФ атакували дронопорт Цимбулова

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: t.me/exilenova_plus

В Орловській області Росії у ніч проти 3 жовтня атаковано один із найбільших дронопортів "Цимбулова". Внаслідок ударів сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляють OSINT-канали, передає Новини.LIVE.

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Ураження бази запусків БпЛА "Цимбулова"

За даними OSINT-каналів, з бази "Цимбулова" російські окупанти запускають дрони для ударів по Україні.

Ураження дронопорту "Цимбулова". Фото: OSINT-канали

Ураження обʼєкта підтверджується даними супутникової системи спостереження NASA FIRMS. Датчики зафіксували декілька потужних осередків займання безпосередньо на території дронопорту — у зонах, які використовуються для зберігання боєкомплекту, технічного обслуговування та майданчиках запуску безпілотників.

Як писали Новини.LIVE, у Самарській області Росії сталася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції, що входить до системи магістральних нафтопроводів або нафтопродуктопроводів. Також фіксувалися перебої зі світлом.

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Крім того, нещодавно на Краснозаводському хімічному заводі в Московській області пролунали вибухи, внаслідок чого обвалився один із цехів. Внаслідок цього сталася пожежа.