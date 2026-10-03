В Орловской области РФ подвергся атаке дрон-порт Цимбулова

В России атакована база запуска дронов: случилось несколько пожаров
В Орловской области России в ночь на 3 октября был атакован один из крупнейших дронопортов "Цимбулова". В результате ударов произошёл масштабный пожар.
Об этом сообщают OSINT-каналы, передает Новини.LIVE.
Поражение базы запуска БпЛА "Цимбулова"
По данным OSINT-каналов, с базы "Цимбулова" российские оккупанты запускают дроны для нанесения ударов по Украине.
Поражение объекта подтверждается данными спутниковой системы наблюдения NASA FIRMS. Датчики зафиксировали несколько мощных очагов возгорания непосредственно на территории дрон-порта — в зонах, используемых для хранения боекомплекта, технического обслуживания и на площадках запуска беспилотников.
Как писали Новини.LIVE, в Самарской области России произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции, входящей в систему магистральных нефтепроводов или нефтепродуктопроводов. Также фиксировались перебои с электричеством.
Кроме того, недавно на Краснозаводском химическом заводе в Московской области прогремели взрывы, в результате чего обрушился один из цехов. Вследствие этого произошел пожар.