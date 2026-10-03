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Главная Новости дня В России атакована база запуска дронов: случилось несколько пожаров

В России атакована база запуска дронов: случилось несколько пожаров

Ua ru
3 октября 2026 10:46
В Орловской области РФ подвергся атаке дрон-порт Цимбулова
Пожар в России. Иллюстративное фото: t.me/exilenova_plus

В Орловской области России в ночь на 3 октября был атакован один из крупнейших дронопортов "Цимбулова". В результате ударов произошёл масштабный пожар.

Об этом сообщают OSINT-каналы, передает Новини.LIVE.

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Поражение базы запуска БпЛА "Цимбулова"

По данным OSINT-каналов, с базы "Цимбулова" российские оккупанты запускают дроны для нанесения ударов по Украине.

Ураження бази запусків БпЛА "Цимбулова" в Орловській області
Поражение дрон-порта "Цимбулова". Фото: OSINT-каналы

Поражение объекта подтверждается данными спутниковой системы наблюдения NASA FIRMS. Датчики зафиксировали несколько мощных очагов возгорания непосредственно на территории дрон-порта — в зонах, используемых для хранения боекомплекта, технического обслуживания и на площадках запуска беспилотников.

Как писали Новини.LIVE, в Самарской области России произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции, входящей в систему магистральных нефтепроводов или нефтепродуктопроводов. Также фиксировались перебои с электричеством.

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Кроме того, недавно на Краснозаводском химическом заводе в Московской области прогремели взрывы, в результате чего обрушился один из цехов. Вследствие этого произошел пожар.

война пожар обстрелы дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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