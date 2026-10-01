Под Москвой прогремели взрывы на химическом заводе: семь погибших

Столб дыма. Фото: российские СМИ

Вечером на Краснозаводском химическом заводе в Московской области прогремели как минимум три взрыва, после чего обрушился один из цехов и возник пожар. По предварительным данным, в результате инцидента погибли семь человек, однако официальные данные о количестве жертв требуют подтверждения.

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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В Московской области на химзаводе произошли взрывы

Российские СМИ сообщают, что взрывы на Краснозаводском химическом заводе прогремели в вечернее время. После этого на предприятии начался пожар, а один из производственных цехов обрушился.

Предварительно сообщается о семи погибших. Информация о причинах взрывов, количестве пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

Краснозаводский химический завод является предприятием химической промышленности России. По данным из открытых источников, предприятие работает в сфере специальной химии и связано с производством продукции для оборонной промышленности. Источники в РФ сообщают, что завод производит взрывчатые вещества и компоненты для боеприпасов. Также предприятию приписывают производство боевых частей для беспилотников «Герань».

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