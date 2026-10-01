Путин делает ставку на удары по Украине зимой: анализ ISW

Спасатель после обстрела столицы. Фото: ГСЧС Киева

Российская Федерация перед зимой усиливает дальнобойные удары по Украине и сосредотачивает атаки на энергетической инфраструктуре. Аналитики Института изучения войны считают, что ситуация на фронте могла заставить Владимира Путина скорректировать свою стратегию и сделать большую ставку на удары по украинскому тылу.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны.

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Российские "Шахеды". Фото: росСМИ

Россия усиливает удары по энергетике Украины

В ночь на 30 сентября российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Украине. Главной целью атаки стала энергетическая инфраструктура Киева и Киевской области.

По информации Президента Украины Владимира Зеленского, в течение ночи Россия применила около 190 ударных беспилотников и баллистических ракет. В результате обстрелов была повреждена Трипольская ТЭС, а в Киевской области вводили аварийные отключения электроэнергии.

В Институте изучения войны назвали эту атаку крупнейшим комбинированным ударом по украинской энергосистеме с момента завершения предыдущего отопительного сезона.

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В ISW считают, что Россия могла начать новую кампанию ударов еще до официального начала отопительного сезона. Одной из главных целей российских атак там называют украинскую критическую инфраструктуру.

Российские баллистические ракеты "Искандер-М". Фото: росСМИ

В ISW объяснили изменение стратегии Кремля

По оценке ISW, события на фронте в течение 2026 года могли заставить Путина скорректировать предыдущую "теорию победы". Теперь Кремль может делать большую ставку на систематические дальнобойные удары по украинскому тылу.

Аналитики считают, что Россия будет пытаться повреждать объекты генерации и передачи электроэнергии, создавая дополнительное давление на Украину в течение зимнего периода.

По оценке ISW, Кремль может рассчитывать, что масштабные удары по критической инфраструктуре создадут серьезные проблемы для гражданского населения и усилят давление на украинское руководство.

Также аналитики связывают дальнейшее развитие российской кампании с возможностями Украины усиливать защиту энергетической системы и противодействовать баллистическим ракетам и новым типам ударных беспилотников.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 30 сентября в результате российских ударов по Украине погибли семь человек, среди которых ребенок. Еще 24 человека получили ранения, а Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО и обеспечения истребителей F-16.

Также Новини.LIVE писал, что 30 сентября с 06:30 до 18:30 Россия запустила по Украине 285 ударных беспилотников, среди которых 174 были реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 254 дрона, в том числе 146 реактивных.